环球时报：郭文贵早晚成为“赖昌星”

（联合早报网讯）中国司法和舆论继续反击在美国“爆料”的富商郭文贵。继郭文贵三名前下属被判刑、辽宁、河南检方继续起诉郭文贵旗下公司人员涉嫌犯罪之后，人民日报社下属的《环球时报》今天也发表社评，指郭文贵躲在大洋彼岸通过互联网不知疲倦地搞政治诽谤，早晚会成为另一个被遣送回国的罪犯“赖昌星”。

社评强调，中国司法机关没有受郭文贵鼓噪的影响，针对郭文贵所属公司犯罪行为的追究正在有序推进，“司法正义的脚步，离郭氏越来越近了。”

中国外交部发言人耿爽今天在回应有关郭文贵“爆料”的问题时也重申，郭文贵是被国际刑警组织纳入“红色通缉令”的一个在逃人员，这一点非常明确。

根据新华社6月17日报道，郭文贵旗下的北京盘古氏投资有限公司有关人员涉嫌犯罪系列案又有两起案件被检方提起公诉。

其中，辽宁省大连市西岗区检察院16日决定，对盘古氏公司有关人员等被告人涉嫌职务侵占罪、挪用资金罪依法提起公诉；同日，河南省开封市检察院决定对郭文贵为实际控制人的河南裕达置业有限公司及职员涉嫌骗取贷款、票据承兑罪依法提起公诉。

同时，大连西岗区检察院还对盘古氏公司职员涉嫌故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪提起公诉。16日，西岗区法院以骗取贷款等罪名判处盘古氏投资有限公司三名高管和职员不同刑罚，并点明三人犯罪是受郭文贵指使。

郭文贵曾与涉嫌贪腐落马的中国国家安全部原副部长马建、中共河北省原政法委书记张越等官员关系密切。近期，郭文贵在美国频频“爆料”，内容包括某高层领导亲属非法获取巨额利益等等，在中国境内外引发关注。有舆论甚至认为，郭文贵的“爆料”可能会冲击今年下半年举行的中共十九大。

《环球时报》今天在社评中说，尽管郭文贵的表演十分卖力，但他所讲述的离奇故事已经越来越缺少吸引力了。

文章认为，郭文贵现在显然充满了恐惧，他很清楚自己犯了重罪，知道自己早晚是个‘赖昌星’；他要制作自己掌握着“数不清内幕”的悬念，制造各种为自己贴金、壮胆的谜团，而且是涉及的政治层级越高越好，他还想要西方相信他是能给十九大带来破坏的“杀手锏”。

文章写到：“他知道，这些谎言如果在西方都被公开戳穿了，他在毫无价值的情况下又成为中美关系的一个烫手山芋，那么说不定他真的很快就会被戴上手铐送上飞往中国的航班。”

社评又称，中共十八大以来，习近平和他的执政团队以铁腕反腐，向世人交出了一份沉甸甸的成绩单，也赢得了党内上下和国人的高度认同。郭文贵以其腐败掮客和受益者之身，把矛头指向中共反腐大业，并为马建等大大小小的腐败分子鸣冤叫屈，可以说犯了当下中国从上到下的“众怒”。“保卫十八大以来反腐败的成果，是中国全党和全社会的坚定、共同意志，通缉郭文贵是这种意志的体现之一。”

免费试阅14天