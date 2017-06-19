张晓明：香港“泛政治化”影响经济民生

（联合早报网讯）香港中联办主任张晓明批评，香港“泛政治化”倾向明显，令特区政府难以将主要精力投放在解决经济民生问题上。他也强调，“港独”主张冲击“一国两制”的原则底线，对“港独”必须零容忍。

在香港回归中国20周年之际，张晓明近日接受新华社及中央电视台等中国官媒访问，回顾香港回归20年的情况。他认为，香港回归20年来，中国政府已对香港实行了“实实在在”的有效管治，《基本法》规定的对行政长官和主要官员的任命权、对《基本法》的解释权、政制发展问题决定权等属于中央的权力，得到有效行使。

据《联合早报》记者了解，中国中央政府在上月底安排了一个官媒赴港采访团，围绕香港回归20周年的主题访问了社会各界名人，包括首任特首董建华、现任特首梁振英及张晓明等人。有关访问在近日陆续刊登。

在今天面世的访问中，张晓明指出，香港人真正实现了当家作主，“港人治港”、“高度自治”变成了现实；而特区政府在自治范围内的各种事情能自主决策，施政经验日益积累，管治能力亦不断提高。

张晓明指出，回归后香港居民还享有了前所未有的民主权利，行政长官和立法会选举制度的民主程序愈来愈高，“每五年轮回的选举周期内，香港至少举行了五场大选举，每一场都依法有序进行。”

他表示，香港继续保持繁荣稳定，法治、自由、人权、廉洁等核心价值仍然广受尊崇，言论自由、新闻自由、游行集会的自由等较之回归前有增无减，香港仍然是公认的全世界最自由的地方之一。

不过，张晓明在访问中也批评，香港回归20年以来的遗憾，就是香港本来可以发展得更快，发展得更好，但由于一些人为的原因，没有实现这种最理想的状况。

他说：“特别是泛政治化的倾向比较明显，这不仅反映在行政立法关系方面，也表现在街头运动上，这样做的结果不仅是导致了基本法第23条立法这样的维护国家安全的重大立法一再拖延，也使得特区政府很难把主要精力投放在解决经济民生问题上。”

张晓明批评近年香港有极少数人打出“港独”旗号，严重冲击”一国两制”的原则底线，严重危害国家安全，对于“港独”的态度，必须是零容忍。

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