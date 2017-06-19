参与经贸谈判学者有信心 中美今年不会爆发贸易战

（联合早报网讯）首批美国进口牛肉后天（21日）运抵上海，这是中美百日计划的早期收获之一；刚参与中美经贸谈判的中国学者也对于中美今年不会爆发贸易战信心十足，因为有百日计划等对话平台。

中国商务部原副部长、中国国际经济交流中心副理事长魏建国上周与其他中方官员和学者，在美国纽约和艾奥瓦州先后参加中美高端智库经贸对话会和中美智库研讨会。中国国务院新闻办今天在他们回国两天内举行小范围吹风会，介绍对话成果。

会上，魏建国回答《联合早报》记者说：“我可以明确告诉你，中美贸易大战今年打不起来。”

他也补充：“但是我们还要防止贸易战在明年爆发。当前不确定因素很多，如美联储加息、世界贸易保护主义、英国脱欧，和当前国际经济形势等。最好的防备是加强沟通和联系，把自己所想的，尽量多，尽量快，尽量透明地告诉美方，并希望美方也这么做。”

美国对中国的贸易赤字为3470亿元（美元，下同，约4800亿新元）。美国总统特朗普在竞选期间和当选初期频频批评中国操纵汇率并抢走美国人的饭碗，一时间，中美贸易战似乎剑拔弩张。

不过，中国国家主席习近平今年4月与特朗普在弗罗里达州举行庄园会时，双方同意举行全面经济对话，并宣布“百日计划”，也就是在7月16日前就经贸矛盾和促进经贸合作展开磋商。随着中美官员紧锣密鼓地展开经贸磋商和沟通，贸易战的战鼓声转小。

魏建国认为，中美全面经济对话和百日计划是今年不会有贸易战的原因之一，另一个原因是中美经贸的高依存度。他指出，中国是美国飞机和大豆的第一大出口市场，是美国汽车、集成电路和棉花的第二大市场。他预判，美国今年有望取代欧盟成为中国的第一大贸易伙伴。

国务院发展研究中心外经部部长赵晋平在吹风会上补充，美国也意识到保护主义会损害本国经济。他测算，美国如果采取强烈的保护主义政策，全球对外贸易会下降1.3%，美国国内生产总值会下降0.2%。

根据国新办国际联络局副局长张洪斌在会上分享的经验，艾奥瓦农场农场老板告诉中方代表团，他最担心中美爆发贸易战，因为农场的一半大豆和玉米是销往中国。张洪斌表示，相对于华盛顿或纽约的学者或官员，地方省州的美国商人更加热烈期待中美经贸关系保持顺畅。

中美上个月发布百日计划的10项早期收获，包括中国允许进口美国牛肉、允许美国全资电子支付服务供应商申请许可证，允许在华外资全资金融服务公司提供信用评级服务等。美国则承诺尽快实现中国自产熟制禽肉出口美国，欢迎中国进口液化天然气，双方也同意未来在百日计划的基础上磋商一年计划。

对于美国有舆论批评中国开放程度有限，不足以扭转贸易赤字，魏建国坦承，某些地方或许因需要保护利益而开放得不够快，但他相信今年中共十九大之后，深化改革和开放的步伐会加快。他也向美方解释，中美双边投资协议等经贸谈判，有助于倒逼中国经济结构调整和开放。

魏建国认为中国可向美国进口更多的产品，包括奶制品、燕麦、玉米、猪肉。他打趣地说：“美国人不吃的猪下水、鸡爪，可以出口给我们。”

他指出，美国企业在上周的交流中最常提的问题是如何参与“一带一路”倡议，可见兴趣浓厚。他认为美国的优势是科技和资本管理等金融服务，而中美可携手开发的领域，包括在非洲等地的第三国生产粮食或开展生物医药领域的合作。

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