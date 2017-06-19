赖清德指接受“九二共识”不是问题 绿营反应混乱

（联合早报网讯）台南市长赖清德昨天在美国演讲时指出，废除民进党党纲不是问题，但下一个问题是接不接受“九二共识”的问题；而接受“九二共识”也不是问题，问题在一国两制，台湾人民不可能接受澳门跟香港地位的“九二共识”。

赖清德被视为有意问鼎下届总统的重要人士，继本月初提出“亲中爱台”说，昨天又释出上述讯息，立刻引起台湾内部高度关注。但总统府随即表示，这是断章取义的错误报道。

民进党籍的总统蔡英文去年5月就任总统后，因不承认“九二共识”，两岸关系急冻，大陆从缩减陆客的经济施压到与巴拿马建交等一连串外交施压，令台湾当局备感压力。

赖清德本月初提出“亲中爱台”，不仅总统府随即表达“看法一致”，民进党各县市长也都跟进喊出“知中”、“和中”，显示民进党内务实派有意寻求和大陆关系改善之道。

不过，赖清德这次应华府地区台湾同乡会邀请，18日下午在马里兰州台湾基督长老教会，以“台湾的改革之路”发表演说，内容跨出更大一步，民进党内部反应有些混乱。

他表示，废除民进党党纲不是问题，但下一个问题是接不接受“九二共识”的问题；接受“九二共识”也不是问题，问题在一国两制，台湾人民不可能接受澳门跟香港地位的“九二共识”。

赖清德还说，大陆国家主席习近平公开讲台湾的未来是等同香港、澳门的一国两制，“这不是统一，而是将台湾的地位从一个拥有人民、土地、主权的国家，要降为殖民地地位的香港澳门，这台湾人民不可能接受”。

他强调，他提出“亲中爱台”是向大陆伸出友谊的手，与两蒋时代的“反中”不同，也与前总统马英九的“倾中”不同，他的“亲中”就是以台湾为核心，向大陆伸出友谊的双手，希望透过交流达到了解、理解、谅解、和解，然后和平发展。

由于蔡英文政府始终不曾承认“九二共识”，但赖清德却说出接受“九二共识”不是问题，对民进党而言兹事体大，总统府事后表示，经过了解，这是断章取义的错误报道，赖原意并非如此；台南市府也已澄清，类似不正确的讯息，没有评论的必要。民进党和陆委会也口径一致不予回应。

台南市新闻处表示，部分媒体报道赖清德说“九二共识不是问题”，以及指赖“亲中爱台言论”自认超越过去历任总统，根本断章取义，标题杀人，“赖清徳市长也没有改变对台湾前途一贯的看法”。

蔡英文嫡系的民进党立委罗致政认为，赖清德是地方首长，两岸关系要如何做，不是一个市长说了算。民进党立委李俊俋也说，没有必要对赖清德讲的每一句话都做过度解读。

另外，属新潮流的民进党立委许智杰提出“有条件的九二共识”，但此言一出，也随即招来深绿的围剿和网友的面簿洗版，他今天马上修正为以九二会谈为基础，提出求同存异的新共识，在在显示民进党对承认“九二共识”仍有相当大的阻力。

前总统马英九办公室发言人徐巧芯今天表示，赖清德把“九二共识“当作一国两制来痛批，冯京当马凉，显示他对两岸关系很不熟悉，以致说法错误百出，贻笑大方。

国民党立委曾铭宗则直指，与其说民进党正在转变中，还不如说是在骗选票。

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