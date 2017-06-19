习近平集体会见金砖国家外长

（联合早报网讯）中国国家主席习近平今天（19日）在人民大会堂集体会见来华出席金砖国家外长会晤的俄罗斯外长拉夫罗夫、南非外长马沙巴内、巴西外长努内斯、印度外交国务部长辛格。

新华社报道，习近平祝贺金砖国家外长会晤成功举行，感谢金砖各国对中国担任金砖国家主席国的支持。

习近平指出，在当前乱变交织的国际形势下，金砖国家面临共同的任务，要维护好各自国家稳定和发展，营造有利国际环境，推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展。金砖合作是一个创新，超越了政治和军事结盟的老套路，建立了结伴不结盟的新关系；超越了以意识形态划线的老思维，走出了相互尊重、共同进步的新道路；超越了你输我赢、赢者通吃的老观念，实践了互惠互利、合作共赢的新理念。金砖合作机制契合五国客观需要，也顺应了历史大势。

习近平强调，金砖合作机制已经走过10年，金砖国家紧紧抓住发展这条主线，不仅造福五国人民，也给世界提供了解决温饱、安全等问题的治本药方。金砖国家是利益和命运共同体。今年开启了金砖合作机制第二个10年，我们要发扬合作共赢的金砖精神，秉持共商、共建、共享理念，继续高举发展大旗，坚定遵循多边主义原则和国际关系基本准则。只要大家心往一处想、劲往一处使，金砖合作一定会更加枝繁叶茂，迎来第二个金色的10年。

各国代表团团长表示，感谢中方作为金砖轮值主席国为推动金砖合作所做大量工作。金砖国家是新兴和具有广阔前景的机制。在新的形势下，金砖国家需要密切协调和合作，共同应对各种全球性挑战。相信在中方主席国的引领下，金砖合作将进一步增进金砖各国的福祉、加强金砖国家的地位和国际影响。各国愿配合中国主席国深入推进金砖合作，支持中方成功举办金砖国家领导人厦门会晤。

国务委员杨洁篪也参加了会见。

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