李克强应约同加拿大总理特鲁多通电话

（联合早报网讯）中国国务院总理李克强6月19日晚应约同加拿大总理特鲁多通电话，就双边关系和共同关心的国际地区问题交换意见。

据中国政府网报道，李克强表示，中加关系与各领域交流合作不断取得新进展。两国经济财金战略对话已经启动，第三轮自贸区可行性研究即将举行。我们愿同加方相互尊重，增进互信，加强发展战略对接，深入推进贸易投资、清洁能源、环保、农业等领域合作，积极开展第三方市场合作，共同推动贸易投资自由化便利化，使中加关系取得更大发展。

特鲁多表示，加中关系发展强劲，各领域合作不断深化。加方愿同中方保持高层交往，推进各领域务实合作，着力推动加中自贸区探索性讨论尽早取得实质性成果，打造旅游等领域合作亮点，在国际和地区事务中密切沟通与协调。

在谈及气候变化问题时，李克强表示，中国作为发展中大国和《巴黎协定》缔约方，努力走绿色、低碳、可持续发展道路，这是中国自身经济结构转型升级的内在需求，也是构建人类命运共同体的责任担当。我们愿同包括加拿大在内的各方一道，秉持共同但有区别的责任原则、公平原则、各自能力原则，携手应对挑战，更好落实联合国2030年可持续发展议程。

特鲁多赞赏中方在应对气候变化问题上的立场和发挥的作用，表示加方愿同中方进一步加强合作。



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