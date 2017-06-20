范长龙访越 重申南中国海问题中方立场

（联合早报网讯）6月18日，中国中央军委副主席范长龙访问越南，在河内分别会见越共中央总书记阮富仲、国家主席陈大光、政府总理阮春福，与国防部长吴春历举行会谈。

据新华社报道，在会见会谈中，范长龙表示，中越是山水相连的邻邦、志同道合的伙伴，是具有战略意义的命运共同体。在两党两国领导人的关心推动下，当前两国关系发展势头良好，各领域合作成果显著。中方愿与越方做好“一带一路”和“两廊一圈”对接，推进各领域务实合作，实现共同发展。中方高度重视发展中越两军关系，愿与越方加强合作，推动两军关系取得更大发展。

阮富仲表示，越中两国是社会主义友好邻邦，当前两党两国关系发展势头良好，各领域交流合作深入。越方祝愿中共十九大顺利召开并取得圆满成功，相信在以习近平同志为核心的党中央的领导下，中国全面建成小康社会的目标一定会实现。

陈大光对近期应中方邀请访华并出席“一带一路”国际合作高峰论坛表示感谢。他说，越中两军加强友好合作，有助于进一步增进两党两国互信，推动越中合作不断开花结果。

阮春福说，越中两国有“鲜血凝成”的传统友谊。越方愿与中方共同努力，全面、有效落实《南海各方行为宣言》，并尽早协商达成“南海行为准则”。越方期待越中两国两军关系取得丰硕成果。

吴春历表示，越中两军关系近年取得很大发展，双方在边防、维和、海上搜救等领域开展了良好合作。越军愿与中国军队一道，深化交流合作，维护和发扬两军的团结与友谊。

关于南中国海问题，范长龙重申了中国原则立场。他强调，南中国海诸岛自古以来就是中国领土。当前南中国海局势趋稳向好，这一局面来之不易。中越双方要恪守两党两国领导人达成的重要共识，加强战略沟通，妥善管控分歧，维护中越关系大局和南中国海和平稳定。

中国驻越大使洪小勇，南部战区司令员袁誉柏、中央军委联合参谋部副参谋长邵元明、陆军参谋长刘振立、海军副司令员刘毅、空军副政委宋琨等参加有关活动。

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