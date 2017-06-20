成都警方突击“牙签弩” 电商紧急下架

（联合早报网讯）一种巴掌大小、以发射牙签为主的牙签弩，正在成都小学生中流行。射穿纸张易如反掌，刺入易拉罐不是难事，据网上试验报道，牙签弩配上铁针，威力更大。

据成都商报报道，为避免受伤事故发生，成都市公安局治安管理支队督导青羊区公安分局，第一时间蹲点牙签弩销售现场，围剿学校周边小卖部出现的牙签弩。

“老师们、家长们都请留意，此物俗称 牙签弩 ，是最近在中小学学生中比较常见的玩具，其威力巨大，能射入石膏板。所以在朋友圈以微薄之力呼吁我们的学生家长管好自己的孩子，也希望牙签弩的生产者、营销者、消费者和政府相关职能监管部门，能够予以足够重视。如果它射到孩子的身上，尤其是脸上，后果将不堪设想，试想一下万一射到孩子的眼睛中……不求点赞但求转发，让更多人知道！”

——昨日中午，草堂小学校长蓝继红在朋友圈转发了这条信息，并配上了牙签弩的照片。

随着朋友圈家长们的刷屏，越来越多人了解到这个小玩具的危害性。前几天，十几个家长还去3个商店说过，让店家不要卖了。几轮协商下来，效果明显：昨日中午，当成都商报记者来到天涯石小学对面的三家玩具店时，三位老板纷纷表示“没有卖了”。

昨日下午，成都市公安局治安管理支队了解情况后，督导青羊区公安分局展开了调查。下午两点，太升路派出所民警扣押了两名供应商的牙签弩，涉事老板跟随民警到派出所接受调查。目前，案件尚处于调查阶段。成都市公安局治安管理支队民警介绍，针对其他贩卖牙签弩的销售行为，他们将一一处理。

昨日下午，成都商报记者联系上淘宝方面。工作人员了解情况后，立即展开了调查并作出处理。昨日下午6时，再次输入“牙签弩”、“牙签箭”等相关字眼，已没有商品呈现在页面，大批牙签弩正式下架。同时，淘宝方面给出回应，已从两方面展开治理：“1.应急处理：19日上午平台治理对前台“牙签弩”商品做紧急下架，共处理2000余件商品。违禁团队已完成淘宝与天猫前台搜索词“牙签弩”的屏蔽，情报合作团队主动与公安部沟通确定此类商品的管控态度。2.长期方案：各方讨论确定未来针对“弩”类商品，不论大小体积，均需要全网禁售，后续由违禁团队负责管控。”

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