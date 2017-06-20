人民日报批国企事业单位“近亲繁殖”

（联合早报网讯）中共党报人民日报发表文章《防止“少数人选少数人”》，批评中国国企事业单位“近亲繁殖”的问题。

文章称，多年来，一些行业领域特别是国企事业单位“近亲繁殖”问题饱受诟病。去年中央巡视组反馈的情况中，可以看到：中国工商银行“近亲繁殖现象比较突出，总行管理的691名干部中，220名干部的配偶、子女共240人在系统内工作”；天津“市司法局200名局处级干部的440名亲属在本系统工作（含离退休人员）”……此外，巡视通报中，中国邮政储蓄银行、国家烟草专卖局、中国太平保险集团、社科院等单位也不同程度存在着“近亲繁殖”问题。

文章指出，“近亲繁殖”破坏公平，直接催生选人用人上的不正之风。任人唯亲，公权“私有”，把单位变成“家天下”的做法，直接导致“劣币驱逐良币”，不少有能耐、会干事的人因前途渺茫而最终选择离开，也有一些人或是浑浑噩噩得过且过，或是开始“琢磨人”“找靠山”，极易造成“圈子文化”“山头主义”，败坏的是党风政风，损害的是单位形象。此外，因利益紧密相连且盘根错节的关系网，一荣俱荣、一损俱损，一旦出现违纪违法行为，便容易形成窝案、串案，导致“链条式”腐败。

文章表示，根治“近亲繁殖”也绝非一朝一夕之功。应强化对“一把手”权力的监督制约，防止“少数人选少数人”。



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