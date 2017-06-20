古人类学家：神农架有野人是胡扯

（联合早报网讯）近日，封面新闻-华西都市报以《起底“神农架野人之谜”》为题，对神农架“野人”进行了系列报道，详细披露了湖北省野人考察研究会现状和神农架“野人”调查的现状。时至今日，一部分专家仍认为，神农架存在“野人”的可能性达到80%，而另一部分专家则通过调研后明确表态，“神农架没有野人”。

据封面新闻报道，6月19日，在世界多地进行过“野人”考察，也曾于1977年经中科院组织，进入神农架考察8个月的著名古人类学家、原北京自然博物馆副馆长周国兴受访时明确表示：“神农架有野人？那是胡扯。”

据报道，周国兴教授今年已80岁，退休前，任北京自然博物馆副馆长，是中国著名的古人类学专家。早在上个世纪50年代，周国兴就开始对国内外的“野人”进行考察，几十年来，中国云南、新疆、西藏等地都出现过“野人”传说，周国兴也都前往考察，但最终并未发现“野人”存在。

“那些自称看到野人的村民，连自己都说不清到底看到了什么，最后在对别人的讲述中，慢慢描绘成了所谓‘野人’的模样。”周国兴说。

周国兴认为，所谓“野人”的毛发，更不足以采信了，当年，周国兴就曾收集到红色的毛发，并送往国外进行鉴定，结果发现是人为染色的人的头发。他说，如果这些毛发有毛根，利用现在的DNA提取技术细胞，还可以根据基因来判定是哪个物种，但奇怪的是，找到的毛发都没有毛根。

而对于脚印，周国兴和其他专家也曾将熊等大型动物的脚印印在土地上，两个脚印叠加，就形成了一个“大脚印”。

“一个物种需要生存和繁衍，不是只需要一公一母就可以，甚至需要几头几十头才能繁衍下去。如果神农架有野人，应该是几十个，甚至几百个，否则它们无法繁衍，无法生存。但是这么多年过去了，找到一个野人了吗？”周国兴说，“所以说，神农架有野人，那是胡扯”。

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