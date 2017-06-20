吴伯雄大寿 国民党六任主席王见王

（联合早报网讯）据台湾联合报报道，

国民党前主席吴伯雄创办的伯仲文教基金会，昨天晚上在台北福容大饭店举行19周年感恩餐会，昨天也是吴伯雄78岁生日，国民党主席直选以来的历任主席连战、马英九、朱立伦、洪秀柱及新当选主席吴敦义，全到场替伯公祝寿。

尽管朱立伦先走，洪秀柱晚到，历经2016年失去政权及党主席选举纷扰，六位党主席同场出现，前立法院长王金平也到了。吴伯雄被问到是否藉此联络感情时，吴伯雄强调：“感情不需要联络，已经够好了”。一曲“感恩的心”，与会大老一句感慨：“都是老朋友了”，道尽国民党的起落沧桑。

昨晚餐会，朱立伦提前到场致意完就离开，历经2016总统败选，朱立伦的身影仍孤单，但朱立伦离开时，吴伯雄还亲昵的捏了一下朱立伦的右脸颊，送上爱的祝福。

晚到一个小时的洪秀柱，到会场致意并上台致词后，也很快的先离开了。从参加总统初选被换柱，一中同表引起轩然大波，和平政纲惊动马英九夜设龙门宴，五二○党主席败选，洪秀柱的时代也宣告结束，她与这“五个男人”的恩怨，以及这段时间的“惊奇之旅”，又是另一个故事了。

立法院前院长王金平特地到场帮伯公祝寿，也短暂停留后就先离开。

昨晚餐会，吴敦义特别推荐吴伯雄最喜欢的歌“感恩的心”，还高歌一曲他的代表曲“风飞沙” ，并且与马英九逐桌敬酒。餐会结束，吴伯雄送马英九，连战和吴敦义一起步出会场。

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