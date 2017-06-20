林郑月娥：香港的经济发展与国家命运分不开

（联合早报网讯）“我觉得在国家发展的大前提下，香港的前景是非常好的。未来5年希望用我过去作为官员的经验跟个人在选举时提出的理念，让香港成为我们国家一个非常有朝气的特别行政区。”

据中新社报道，身着中国传统旗袍、外披深色外套，60岁的林郑月娥近日在香港特别行政区候任行政长官办公室接受中央媒体联访时如是说。

林郑月娥于1980年8月加入香港政府政务职系，担任公职逾36年，见证了回归前后香港的发展与变化。

7月1日即将出任香港特首，林郑月娥感到“任重道远”。作为第一位女性特首，她希望未来能为香港市民提供一个有满足感的生活环境，小孩能愉快健康成长，青年能各展所长，壮年能安居乐业，老年能安享晚年。

现为候任行政长官的她表示，香港回归20年来，落实“一国两制”“港人治港”、高度自治方针“总体来说是非常成功的”。香港成功处理了亚洲金融风暴和SARS等带来的危机，法治等核心价值没有改变。

回顾香港从100多年前的小渔村发展到目前的国际金融、贸易、航运中心的历史，林郑月娥说，香港的经济发展基本上是与国家命运分不开的。香港每一个阶段的发展都在国家发展的大前提下找到新的经济增长点。过去一段日子是这样，未来也是一样。



免费试阅14天