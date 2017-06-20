台湾拟将中国史课纲并入东亚史 台国教院：只是草案

（联合早报网讯）台湾12年国教社会科领域课程纲要草案出炉，高中历史科的“中国史”将放在东亚历史脉络中讨论。台教育部国家教育研究院表示，这只是草案，未来还有课发会、公听会及课审会等很长程序要走，最后定案会如何，目前不知道。

据中时电子报报道，国教院课程及研究中心主任洪咏善说，12年国教课纲从2018年延后至2019年实施，原本进度落后的社会科领纲，希望可以赶得上一起上路。现行普通高中社会科的历史、地理、公民及社会，必修均为8学分，12年国教课纲实施后，每科必修降为6学分、但选修增为8学分。

目前高中历史分4册，台湾史1册、中国史及世界史合占3册。根据媒体披露12年国教普通高中历史领纲草案内容，不再明确分为台湾史、中国史及社会史，而是分出3个分域，各2学分。

首先是台湾相关分域讨论，将摒弃过去以汉人为主轴的思维，强调台湾是多元族群，并将原住民族单独成项。此外，也将让学生了解台湾地位与国际形势、日治时期的政治与社运，战后民主化等。

第二分域则是强调“中国与东亚的历史交会”，不再强调要详研中国本身的历史，而以华人移动、华商对世界的冲击、共产主义对中国及东亚的影响、区域合作与经贸统合为重点。

至于第三分域则是“台湾与世界”，并列出“伊斯兰与世界”的章节，要让学生对伊斯兰文化的发展与扩张及对西方世界的影响，有较多认识。

对于媒体揭露的课纲草案内容，洪咏善表示，国教院未公布，“不知来源为何”。她强调，现在的社会科领纲草案，还要经过6月份国教院课发会的讨论，7月份再上网公告，之后在全国22县市进行公听会，明年初再回到国教院课发会讨论，然后才由教育部课审会做决定，还有很长的路要走，最后呈现出来会是什么样貌，目前难以推测。

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