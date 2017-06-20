周小川：人民币跨境支付系统将落户上海

（联合早报网讯）中国人民银行行长周小川今天（20日）在2017陆家嘴论坛上表示，为了进一步推进上海国际金融中心的建设，近期人民币跨境支付系统(CIPS)将落户上海，更好地为人民币国际化和“一带一路”建设服务。

据中新社报道，由上海市人民政府、中国人民银行、中国银监会、中国证监会、中国保监会共同主办的“2017陆家嘴论坛”当日在沪开幕，主题为“全球视野下的金融改革与稳健发展”。

周小川表示，上海有雄心到2020年基本建成与中国经济实力和人民币国际地位相适应的国际金融中心，迈入全球金融中心的前列。希望各位畅所欲言，共同应对各类金融不稳定因素，营造良好的经济发展环境，推进上海国际金融中心的建设。

2015年10月，人民币跨境支付系统(CIPS)一期在中国人民银行清算总中心上海中心宣布上线运行，这是中国金融市场基础设施建设中具有里程碑意义的大事件，促进了人民币国际化的进程。

周小川说，中国经济的发展离不开世界的发展。前一段时间，“一带一路”国际合作高峰论坛闭幕。我们提出的“一带一路”倡议就是要秉承开放、包容与合作的态度，来实现共商、共建和共享。

他说，金融是现代经济的血液，金融和实体经济应该互为依托，相互促进、相辅相成。深化金融改革为实体经济发展营造良好的金融环境，不仅是中国也是世界各国面临的问题。本届论坛希望通过与会人士的共同努力，对当前全球经济金融的重大问题进行剖析，为中国金融的改革和世界经济的发展带来启迪。

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