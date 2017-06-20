台湾绿营民代发起特赦阿扁连署

（联合早报网讯）台湾地方议会特赦阿扁联盟总干事、高雄市议员萧永达，20日在高雄市议会召开记者会，宣布在9月民进党全代会前发动党代表连署，要求“特赦阿扁总统责任，民进党应该承担”，在全代会通过特赦阿扁总统提案。

据中时电子报报道，议长康裕成也出席记者会并率先连署，具有律师身分的她说，阿扁总统司法审判过程不公平，各界都看在眼里，且高雄市议会去年11月就通过决议特赦阿扁总统，所以她支持特赦阿扁并参与连署。

包括一边一国连线郑新助、陈政闻等多位民进党团议员均出席记者会，并参与连署。

萧永达表示，阿扁总统让民进党在2000年完成台湾首次政党轮替，执政期间用人不分党派；2016年民进党再度执政，蔡英文总统、副总统陈建仁、行政院长林全，都是阿扁执政时，以无党籍学者身分担任政务官。

萧说，民进党1986年成立迄今，能够3度执政，就是因为阿扁领导有方，特赦阿扁总统是复杂的政治问题，面对歷史共业，民进党不能逃避，只能承担不能切割。

萧说，民进党最高权力机构是党代表大会，为了各县市的连署能顺利进行，近3个月服务处将转型为“特赦阿扁总统连署中心”，由全国党代表黄淑祯担任执行秘书，目标在党代表大会前能有过半党代表连署。

全国党代表有668人，其中，高雄市有111人。



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