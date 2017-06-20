台湾民调：65％认为蔡英文应调整两岸政策

（联合早报网讯）新台湾国策智库今天公布“国人对巴拿马断交反应与台湾国家定位看法”最新民调显示，近7成支持蔡政府必须调整维持现状的两岸政策；此外，“独立成一个国家”的支持者则从62%滑落到54.8%，少了7.2%，确实在短时间内收其“撼独”效应，但在争取“趋统”则效果不大。

据中时电子报报道，对于蔡政府两岸政策，凯达格兰基金会董事长高志鹏表示，全代会要修党章、台南市长赖清德在美国言行及民进党立委许智杰的言论，民进党内对隐约有此气氛，是强加解读或者对小英政策的不耐烦，下次民调会再深入探讨。

针对国族认同的持续性调查部分，在仅有台湾人与中国人认同的单一选择下，这次调查仍旧呈现绝大多数民眾属台湾人认同有80.1%。然而，相同的问题、对比以往，却是呈现整体下滑的趋势，此次受巴拿马断交的衝击影响，更来到2014年1月以来的新低点，中国人认同则为12.9%的歷史新高。20-29岁族群，近7成对于巴中建交也担心断交潮。

至于台巴断交对两岸关系影响，58.7%认为将对两岸关系造成负面影响，仅19.3%认为正面；至于一年内减少两邦交国，46.3%民眾认为是中国违背和平发展承诺，但也有35.5%表示是因为蔡总统不接受九二共识导致。对于蔡英文总统上任来坚持“维持现状”的两岸政策，有65.3%认为应该要调整。

成功大学政治系教授蒙志成认为，中国人认同则来到12.9%的歷史新高。中共挟其政经实力，在对台经略上“软的更软、硬的更硬”，一方面积极推动青年一代、基层一线“一代一线”的民间社会交往交流，另一方面在国际社会强化“一中原则”的结构限缩，迫使台湾在两岸关系上的被动因应。

他表示，加上台湾内部对于两岸关系路线开展路线歧异、未有主流共识，以当前蔡林体制的低檔民调，更难以有效支撑两岸“维持现状”政策。决策当局当调整“重内政、轻两岸”的执政主轴，积极思索研拟当前内政改革对两岸关系外部效应正面影响策略。



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