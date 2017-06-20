新马高铁招标临近 中日竞争愈发激烈

（联合早报网讯）随着新马高铁项目招标的接近，中日两国企业竞争日益趋于激烈。日本官员强调有机会赢得该项目，正在提高日方方案水准。

据财新网报道，新马两国定于在2017年四季度开始该项目招标过程。目前，包括中国、日本、韩国、法国及德国在内的多个国家都有意参加竞标。其中，日方定义它为“最优先”的基建出口项目，其联合体主要包含JR东日本、住友商事、日立和三菱重工。

外界解读，中方对马来西亚城——高铁规划中的吉隆坡终点站所在计划的投资生变，导致日方得分。

一位担当新马高铁项目的外务省官员告诉财新记者，“气氛似乎有了变化，（马方）以前是中国一边倒。”

日本占哪些优势？一名日本驻新加坡使馆官员介绍，日本最大优势是质量。他说明，日本新干线在过去50年余尚无事故，车身摇晃微小，同时能效比高。此外，他特意提及，虽然中国拿下印尼雅万高铁，但项目没有呈现很多进展。

对于中日竞争局势，他说，“马来西亚重视融资条件，也被视为更接近中国立场。而新加坡和日本对基建的看法很相似，可以期待招标过程会十分透明。 ”日方继续跟新加坡商量，从而完善自己方案。

上述日本外交官则表示，今年初，一家房地产公司加入了日方联合体，旨在进一步致力于开发新马高铁沿线地区。普遍认为，根据日本国内发展经历，日方在这个领域占相当优势。

因为招标公告本身会左右各竞标方的规划，预计中日双方在未来数个月展开更激烈的竞争。

中国铁路总公司（下称中铁总）人士就目前铁路走出去的几个项目进展情况对财新记者透露，截至目前，雅万高铁、中老铁路、匈塞铁路等一批重点项目落地实施或加速推进；新马高铁、俄罗斯莫喀高铁、中泰铁路等合作项目也在有序推进。他进一步指出，莫喀高铁和中泰铁路虽然还未开工，但已经明确是中国企业中标，中铁总此次将新马高铁进展与莫喀高铁、中泰铁路并列，亦可证明其对项目的信心。

香港铁路有限公司（下称港铁）董事局主席马时亨5月中旬在“一带一路”峰会上称，港铁有兴趣与中铁总联手竞标此项目。 但中铁总并没有对海外铁路市场有丰富经验的港铁的加入意愿表示出认可态度。5月17日，中铁总对财新记者回应称，中铁总此前未曾考虑与港铁合作，当前还是以中铁总牵头的中方联合体在竞标，中铁总是否与港铁联手还有其它考量因素，未来是否能与港铁达成合作要看中铁总统一安排。接近中铁总的人士更对财新记者指出，中铁总相信其牵头中方联合体有足够实力竞标新马高铁。

新马高铁连接马来西亚吉隆坡和新加坡，全长350公里，设计时速为300公里，计划在2026年落成。



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