全球超级电脑500强出炉 中国强势夺下冠亚军

（联合早报网讯）根据国际TOP500组织19日公布的最新超级电脑排行榜，採用中国自主晶片的“神威太湖之光”蝉联冠军，连同“天河二号”夺下亚军，承袭去年成绩，相当风光。而第三名由来自瑞日的超级电脑夺下，美国20年来首度掉出前三名，则是另一焦点。

据中时电子报报道，国际TOP500组织最新公布的超级电脑榜单中，前五名依序是：神威-太湖之光(中国无锡)、天河二号(中国广州)、Piz Daint(瑞士)、泰坦(美国田纳西)、红衫(美国加州)。这一此榜单中，美国继2016年11月的榜单之后，再度无缘前三名(当时的前三名都来自日本)。

若依照国家别来统计上榜数目，美国为169个夺下第一，而中国则是159个，屈居第二。上榜数33个的日本则排名第三。此外，上榜数目达到双位数的国家还有德国(28)、法国(18)以及英国(17)。

以计算性能来看，全部系统的运算速度总和达每秒749 Petaflops，比前一年提升30%，低于歷史上每年平均185%的增长幅度。

而若以入榜企业的角度来看，美国惠普以143个上榜系统夺下第一，中国联想、美国克雷(Cray)、中国中科曙光以及美国IBM，分别以88个、57个、44个跟27个上榜系统数名列第二至第五名的公司。

报道指，就榜单来看，新意不多，因为前十名仍旧是老面孔。然而中国国產的神威-太湖之光连续三次(榜单半年发表一次)夺下世界第一，突显了中国在超级电脑领域自主研发的实力。



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