中美外交安全对话将举行 美方关注朝鲜问题

（联合早报网讯）美国国务院负责东亚事务的代理助理国务卿董云裳（Susan Thornton）6月19日上午在电话吹风会中表示，朝鲜问题将是首届中美外交安全对话（US-China Diplomatic & Security Dialogue）的首要议题。

据财新网报道，董云裳称，美国国务卿蒂勒森（Rex Tillerson）和国防部长马蒂斯（James Mattis）将于6月21日在华盛顿接待中国国务委员杨洁篪和中央军委委员、中央军委联合参谋部参谋长房峰辉，共同召开首届中美外交安全对话。

中国国家主席习近平4月首次与美国总统特朗普会面， 双方宣布建立外交安全对话、全面经济对话、执法及网络安全对话、社会和人文对话四个高级别对话机制，会晤期间双方启动了外交安全、全面经济两个对话机制。

董云裳表示，在此次中美外交安全对话中，美国将旨在推动与中国切实合作，以和平解决来自朝鲜的核与导弹威胁。美国继续致力于使朝鲜对其公然反复违反多项联合国安理会决议的行为负责，这些决议明确禁止导弹和核项目。“我们继续敦促中国利用其作为朝鲜最大贸易伙伴的独特影响力，包括完全执行所有联合国安理会制裁。”

除朝鲜问题外，董云裳表示，外交安全对话还将讨论南海、打击极端组织“伊斯兰国”（ISIS）、两军关系等。“我们不期待能够在一个对话中或一天内解决我们与中国的所有分歧，但我们期待会为美国人民达成具体的成果。”

董云裳强调，美国希望继续与中国建立“有建设性的”、“以成果为导向”的关系，同时保持对盟友忠诚，并对中国施压使其在对国际安全作出贡献的同时遵守国际规则和准则。



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