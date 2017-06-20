中韩举行外交高级别战略对话

（联合早报网讯）韩国外交部第一次官（副部长）林圣男20日同中国外交部副部长张业遂在北京钓鱼台举行第八次韩中外交部门高级别战略对话。张业遂表示，中韩关系的主要障碍物尚未消除，应通过加强沟通促中韩关系重返正轨。

韩联社报道，张业遂说，中韩关系正处于重要阶段，文在寅总统就任后和中国国家主席通电话，并向中国派遣特使等，与中方交换了重视改善和发展中韩关系的积极信号。尽管如此，制约中韩关系的主要障碍物仍未消除，韩半岛局势仍然复杂，双方有必要进一步加强沟通，寻求解决问题的方法，使中韩关系重返稳定健康发展轨道。此次林圣男访华非常重要，切合时宜。双方在午餐前讨论中韩关系和半岛问题，午餐时会就共同关注的问题和地区事宜交换意见。

林圣男对此表示，常言道，好的开始是成功的一半。文在寅总统就任后更加重视韩中关系，并曾强调将构建韩中实质性战略合作伙伴关系的立场。他说，两国元首于5月12日通电话，进行了有意义的对话，之后韩中两国政府之间有过许多交流。以此为基础，他将通过今天的战略对话，与中方讨论如何发展韩中关系。

去年2月，韩中外交部门在首尔进行第七次高级别战略对话。之后，会议因“萨德”反导系统争议而一直未能举行，这次是时隔16个月再次举行。韩国外交部19日表示，此次战略对话将讨论韩中关系、韩半岛局势、地区和国际问题等，也为两国元首在二十国集团（G20）领导人峰会期间会晤作铺垫。

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