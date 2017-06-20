中宣部追授廖俊波“时代楷模”荣誉称号

（联合早报网讯）中共中央宣传部今天（20日）向全社会公开发布廖俊波的先进事迹，追授他“时代楷模”荣誉称号。

新华社报道，2017年3月31日，中共总书记习近平对廖俊波先进事迹作出重要指示强调，廖俊波任职期间，牢记党的嘱托，尽心尽责，带领当地干部群众扑下身子、苦干实干，以实际行动体现了对党忠诚、心系群众、忘我工作、无私奉献的优秀品质，无愧于“全国优秀县委书记”的称号，广大党员、干部要向廖俊波学习，不忘初心、扎实工作、廉洁奉公，身体力行把党的方针政策落实到基层和群众中去，真心实意为人民造福。

廖俊波生前是福建省南平市委常委、副市长、武夷新区党工委书记。他入党25年来，始终信念坚定、不忘初心，对党和人民无限忠诚，在每一个工作岗位都倾心尽力为党和人民事业奋斗。他当事不推责、遇事不避难，时刻想着如何让老区人民尽快脱贫增收，常年奔忙在项目建设、园区开发、脱贫攻坚工作一线，从不利用权力、地位为自己和亲属谋取私利，以良好的形象和口碑赢得了党员、干部和群众的广泛赞誉。今年3月不幸因公殉职，年仅48岁。日前，中共中央追授廖俊波“全国优秀共产党员”荣誉称号。

近一段时间以来，廖俊波的先进事迹经新闻媒体广泛报道后，在全社会引起强烈反响，广大干部群众特别是基层党员干部通过多种方式，表达对他的敬重和悼念。大家认为，他的先进事迹和崇高精神，体现了对党忠诚、心系群众、忘我工作、无私奉献的优秀品质，生动诠释了培育和践行社会主义核心价值观的要求，不愧为“全国优秀县委书记”，不愧为时代的楷模。大家表示，要积极响应习近平号召，向这些心系人民的“时代楷模”学习，不忘初心、扎实工作、廉洁奉公，切实把总书记对县委书记、基层干部提出的要求，落实到全心全意为群众干实事、干好事的行动中，努力创造经得起历史和人民检验的成绩，为实现“两个一百年”奋斗目标、实现民族复兴中国梦贡献自己的力量。

“时代楷模”发布以“我们的价值观、我们的中国梦”为主题，现场发布了廖俊波的先进事迹，宣读了《中共中央宣传部关于追授廖俊波同志“时代楷模”荣誉称号的决定》，播放了反映他先进事迹的短片，中宣部负责同志为廖俊波的亲属颁发了“时代楷模”奖章和荣誉证书。发布单位有关负责同志，“时代楷模”的亲友、同事及社会各界代表等参加。

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