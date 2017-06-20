马化腾：粤港澳大湾区将大有可为

（联合早报网讯）腾讯公司董事局主席兼首席执行官马化腾今天（20日）在香港表示，未来一个地区的发展需要结合软件、硬件、服务三位一体，缺一不可，这是大势所趋。而粤港澳大湾区刚好兼具这三者优势，抓了几把好牌，大湾区将大有可为。

新华社报道，首届粤港澳大湾区论坛当日在香港开幕，此次论坛以“共建中国的世界级湾区”为主题。论坛由中国（深圳）综合开发研究院、香港一国两制研究中心主办，腾讯公司承办，广东省人民政府港澳事务办公室、国务院参事室公共政策研究中心指导。腾讯集团董事局主席马化腾在论坛中发表演讲。

“腾讯的发展离不开粤港澳大湾区。”马化腾说。腾讯公司1998年在深圳创立，2004年在香港上市，有三分之二的员工在粤港澳大湾区工作。马化腾说，今年政府报告首次提及“粤港澳大湾区”，更让人感觉到在香港回归20周年之际，粤港澳大湾区正迎来前所未有的历史性机遇。

马化腾表示，过去的20年中，大湾区培育了华为、中兴、格力、顺丰、大疆等一大批领军企业，为大湾区的建设打下了很好的基础。在未来，不管是电子产品还是软件开发，已不能孤立发展，而是整合在智能设备里面，软硬结合，同时又连到云端，与后端的云服务进行整合。粤港澳大湾区内的企业，恰恰整合了这几方面的优势。

进一步促进粤港澳大湾区的发展，马化腾希望能更重视发展科技，让大湾区成为内地企业“走出去”的窗口，也希望这里成为国外企业进入中国市场的重要桥梁。

马化腾认为，大湾区要有鼓励创新的氛围，培养产学研一体化的创新生态。他相信，未来大湾区需要营造更多的创新的氛围，他建议“搬大树，引凤凰”，吸引更多的科技企业与高校合作，让人才有用武之地。马化腾建议，粤港澳三地政府建立常态的协调机制，将大湾区内城市竞争的心态，转变为合作的心态，向海外、全球要人才、要市场。

“听说港珠澳大桥即将通车。这给我直观的感觉是，湾区真的成为一个闭环了。”马化腾希望在港珠澳大桥正式通车后，整个湾区的氛围能加快形成，未来的粤港澳大湾区可以成为中国的世界级的湾区。

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