上百缅甸商人在华银行账户被冻结 中使馆回应

（联合早报网讯）缅甸当地媒体《十一新闻》《七日》等19日报道称，100多名缅甸商人在中国的1000多个银行账户6月15日被冻结，造成400亿缅币（合2942万美元）的资金无法流转。

环球网引述相关报道称，此前也发生过缅甸商人在中国境内银行开设的账户被冻结的情况，主要涉及网络赌博以及商品走私等，但此次事件影响更加广泛。

据《缅甸之光》报道，部分缅甸商人在中国农业银行和建设银行开设的账户从15日起相继被冻结。木姐边境贸易口岸的贸易额占缅甸边境贸易总额的70%，缅甸商人希望缅甸政府尽快与中国政府协商解决此事。针对这一情况，缅甸掸邦议会议员、民盟负责人、社会组织负责人、木姐—南坎商人和媒体代表200余人17日就此事在木姐105码贸易区举行研讨会，要求政府介入。

中国驻缅甸大使馆19日在发给《环球时报》记者的回应中说，据了解，为维护两国边民共同利益，打击边境地区非法活动，近期中方有关部门在调查涉嫌跨境案件过程中，依法要求两国从事边贸人员配合调查并临时冻结了一些人员账户，其中包括部分缅方边贸人员账户。中方上述临时措施，也是为了维护两国合法边贸人员的正当权益和中缅边贸正常秩序。

中国使馆称，中方高度关注缅方关切，将同缅方有关部门保持密切沟通和友好协商，本着促进两国边贸正常发展，维护两国人民切身利益的原则，尽快妥善解决相关问题。

免费试阅14天