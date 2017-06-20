台湾观光局欲在曼谷设办事处传遭大陆打压

（联合早报网讯）为争取新南向观光市场，台湾观光局原预计本月28日在泰国设立曼谷办事处，恰巧中国大陆国家旅游局驻曼谷办事处本月14日设立，外传台湾受到泰国政府关切，办事处恐无法如期开馆。

自由时报报道，台湾观光局长周永晖今天（20日）表示，原先就设定要在6月底、7月初设立办事处，已经比先前规划提早三个月，目前仍积极和泰方协调沟通，目前一切都算顺利。至于有没有受到中国大陆打压？周永晖则表示不清楚，认为双方在同地设立办事处并不冲突。

观光局目前在东南亚的据点包括1978年在新加坡设立的台湾观光协会新加坡办事处，以及2007年在马来西亚设置的吉隆坡办事处。为大力推动南向观光，观光局计划今年6月底要设立曼谷办事处，而外传受到中国大陆影响，办事处一事传出变数。

观光局长周永晖表示，曼谷办事处是台湾一直积极争取的项目，同时也涉及双方政府的意愿，目前持续和泰方沟通协调，盼能在7月初设立。他说，事实上曼谷办事处筹备时间相对来说较短，目前规划的开馆日期已提早三个月，一切还算顺利。

周永晖认为，中国大陆曼谷办事处成立和台湾的曼谷办事处并不冲突，因为双方在东京、大坂同样也都设有办事处，他希望旅游和服务都是无国界。



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