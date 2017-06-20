郑和出任国防大学校长 成新生代明星将领

（联合早报网讯）中国官媒今天证实，解放军军事科学院原院长郑和中将出任国防大学校长。这是郑和两年内第四次职务变动，他也由此成为解放军“新生代”的明星将领之一。

据人民日报社下属的《环球时报》报道，中国最高军事学府国防大学迎来新掌门人，军事科学院原院长郑和出任国防大学校长一职。今年年初，国防大学校长张仕波到龄退役，一起退役的还有同龄的国防大学政委刘亚洲。自此，国防大学的掌门人职务一直空缺。

今年59岁的郑和毕业于俄罗斯伏龙芝军事学院战役战术专业，是解放军少有的“海归”军事学硕士。郑和曾长期在驻福建的陆军第31集团军服役，担任过旅长、师长、军参谋长，后升任南京军区副参谋长。

中共总书记习近平曾在福建工作过17年，与驻守福建的原31集团军颇有渊源。2012年中共十八大后，一些来自31集团军的将领受到重用。2013年，郑和由南京军区副参谋长调任总参军训部部长；2015年7月，郑和以少将军衔调任成都军区副司令员，跻身大军区副职将领行列；2016年初，郑和成为新成立的中央军委训练管理部首任部长，2016年7月晋升中将军衔。

今年1月，原第31集团军军长黎火辉接替郑和担任中央军委训练管理部部长，官方没有披露郑和的去向。但在今年3月的“两会（全国人大、全国政协年会）”上，郑和佩戴了战区正职的资历章，显示他已升为正战区级将领。有消息说，郑和接替被传“出事”的原南京军区司令蔡英挺上将，担任军事科学院院长。

在不到两年时间里，郑和换了四个岗位，其中包括具有开拓意义的中央军委训练管理部首任部长，以及有“救火”性质的军事科学院院长。他这次出任国防大学校长，被认为是高层对他工作能力的肯定。

国防大学是中国最高军事学府，也是解放军唯一的一所高级合同指挥院校，直属中共中央军事委员会领导，担负着培养陆、海、空等军兵种指挥干部，培训地方省级领导干部及中央国家机关部以上负责干部等任务，并从事战略和国防现代化建设问题研究，为高层决策发挥智囊作用。

除郑和、黎火辉外，近几年受到重用的原31集团军将领还有现任武警部队司令员王宁、武警部队政委朱生岭，海军政委苗华，中部战区司令韩卫国等。

另一方面，在原司令员王建平上将等武警部队的高级将领落马后，各省区市武警总队的负责人近期也迎来一场“大换血”。从6月12日到6月17日，天津、海南、陕西、辽宁、安徽、甘肃、云南、河北等12个省区市武警总队调整了主官，涉及人数达到15人。加上去年年中以来的调整，中国大部分省市区武警总队的主官都已换人。

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