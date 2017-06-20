李克强：中国支持自由贸易鼓励市场双向开放

（联合早报网讯）中国国务院总理李克强今天（20日）上午在中南海紫光阁会见出席第九轮中美工商领袖和前高官对话的美方代表并座谈。

中新社报道，美国康菲石油、西部数据、应用材料、瓦里安医疗、高通、联邦快递、万事达卡、思科系统、埃克森美孚等知名跨国企业负责人，美国前商务部长古铁雷斯、前贸易代表巴尔舍夫斯基，以及美国全国商会等机构代表与会，就中美关系、重点领域合作、营商环境等问题谈了看法和建议。李克强同他们深入互动交流，一一回应了他们提出的问题。

李克强表示，中美分别作为世界上最大的发展中国家和最大的发达国家，经济互补性强，各领域往来密切，共同利益远大于分歧。前不久，两国元首成功会晤，就推动中美关系继续稳定向前发展达成重要共识。相信只要双方本着平等相待、相互尊重的原则，着力提升合作水平，通过对话协商妥善解决分歧，中美关系就能够保持向前发展的势头，这对两国和世界都有益。

李克强指出，经贸合作是中美关系的重要基石。中国支持自由贸易和公平贸易，鼓励市场双向开放和平等竞争。我们将逐步扩大市场准入，进一步优化营商环境，提高中国经济的竞争力，使消费者拥有更多选择。欢迎包括美国在内的各国企业继续在华投资兴业，特别是抓住中国服务业迅猛发展和制造业转型升级的巨大机遇，促进双边经贸合作动态平衡发展，更好实现互利共赢。我们愿同美国工商界人士加强沟通，共同为两国经贸合作释放积极信号，为市场提供稳定良好的预期。

美方代表表示，美中关系平稳、顺利发展，对双方和全球都具有重大意义。美国企业界看好中国市场前景和对华合作机遇，关注中国改革发展议程和扩大对外开放的具体举措，愿致力于增进美中理解、克服分歧，促进双向平等开放，创造更多就业和增长机遇。

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