传李嘉诚准备退休 发言人：无确切退休时间表

（联合早报网讯）针对今天有报道称香港首富、长和系主席李嘉诚将在明年前退休，长和系发言人回应说，现在没有确切的退休时间表，如果李嘉诚决定了，将会正式公布。

美国《华尔街日报》今天引述匿名消息人士报道，今年7月将年届89岁的李嘉诚，虽未定下卸任日期，但很大机会在90大寿前退任，并继续担任长和高级顾问。李嘉诚于2012年指定长子李泽钜为继任者。

报道称，李嘉诚已向其核心顾问团队公布退休决定，包括李泽钜。另外，他计划保留其位于长江中心70楼的办公室。

报道也引述消息说，事实上李泽钜早已参与长和系各项重要投资和会议，但李嘉诚仍会继续参与集团决策，“对超人来说，要他完全抽身其实不是易事，他仍会留在船上充当舵手，但会予其子更大的发挥空间”。

不过，对于上述消息，长和系发言人回应记者询问时表示，李嘉诚身体健康非常好，现在没有确切的退休时间表，如果他决定了确切的退休时间表，将会正式公布。

发言人也说，李嘉诚过往都有提及退休计划，并表示他对李泽钜领导集团充满信心。

另据香港明报网报道，李嘉诚的红颜知己周凯旋称，李嘉诚看到报道后感到莫名其妙，笑说“谢谢大家关心”。

身兼李嘉诚基金会董长的周凯旋今天下午曾现身长和总部李嘉诚办公室的楼层，但没有回应在场记者的提问。

周凯旋之后在其微信发文说，“楼下记者云集，不知道谁乱报道替李先生宣布退休时间表”，又说“李先生在办公室莫名其妙，只能笑说‘谢谢大家关心’”。

周凯旋并附上一张李嘉诚与香港兴业副主席查懋成及其太太查史美伦会面的照片。据悉，李嘉诚向来不时与朋友在公司聚会。

李嘉诚出生于广东潮州潮安。1940年，12岁的李嘉诚和家人到香港，其后创立的长江集团已成为香港最大企业之一。

由于李嘉诚年事已高，加上近年曾因病缺席股东会，外界一直关注他何时会交棒给李泽钜。李嘉诚也曾多次在记者会上公开强调，他随时交棒也没问题，对李泽钜非常有信心，也曾提到退休后会放更多时间在个人旗下的李嘉诚基金会上。

香港资深地产分析员张一鸣指出，市场早已预期李嘉诚会有退休的一日，相信交接上绝对不成问题，但李嘉诚不仅是集团小股东的精神领袖，更是全香港的精神领袖，他退休将是香港社会的损失。

李嘉诚计划退休的报道传出后，长和系股价昨天未见大波动，全线靠稳。

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