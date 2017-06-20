绿营地方议会发起联署 要求特赦陈水扁

（联合早报网讯） 台湾六都八个县市的绿营议员组成的“台湾地方议会特赦阿扁总统大联盟”，今天在高雄市议会宣布，将于9月民进党全台党代大表会前达到过半党代表联署，希望全代会通过特赦前总统陈水扁的提案。

民进党籍的总统蔡英文自去年执政以来，迟迟未处理同党的陈水扁特赦案，令独派人士非常不满，此次由地方发起的“特赦阿扁总统责任，民进党应该承担”联署，对民调支持度偏低的蔡英文有不小的压力。

贪污入狱六年多的陈水扁目前在保外就医，但屡屡冲撞法务部的红线，5月中他不顾台中监狱的警告，公开出席凯达格兰基金会感恩募款餐会，台中监狱事后要求阿扁日后离开处所前需事前申请，且须增加原医疗团队之外的就诊及检查诊断证明，作为展延保外就医作业，阿扁愤怒写下千字文“逼我走向死谏”，民进党多位立委也为扁抱不平，质疑台中监狱“软禁阿扁”。

独派人士还将箭靶对准法务部长邱太三，指其为早已请辞的妻子宋富美关说，以便取得高额退休金，邱太三已经怒而提告。

属于陈水扁嫡系人马的“一边一国连线”、民进党籍高雄市议员郑新助和萧永达等人今天发起“台湾地方议会特赦阿扁总统大联盟”活动，宣示要民进党全代会前达到过半党代表联署，然后在全代会通过特赦陈水扁的提案。

该联盟会长郑新助表示，去年总统大选前，挺扁人士北上陈情要求特赦陈水扁，当时的党主席蔡英文拿着麦克风说了六次，指特赦陈水扁的事“会由民进党全面承担”，但蔡英文当选总统后，却改口称为了和谐、避免政党对立，始终未特赦陈水扁，“但台湾哪一天没有对立”，蔡显然失信于民，再不赦扁，“（扁）跳楼会成为事实”。

联盟总干事萧永达表示，他了解特赦陈水扁之事争议颇大，但民进党两度执政，现在的蔡英文和副总统陈建仁、行政院长林全等都是当年扁培养出来的人，虽然有人认为民进党2008年失去政权与扁涉贪有关，但扁的功过自有后人评价，“民进党继承资产也要处理负债”，终结挺扁、反扁的时代，“特赦阿扁，饶了台湾”。

萧永达说，特赦扁是复杂的政治问题，民进党应承担不能切割，民进党最高权力机构就是党代表大会，全台668位党代表，高雄市即有126位，因此发起联署赦扁活动，也从高雄做起，他不仅参与联署，自己服务处也将转型为“特赦阿扁总统联署中心”，盼在9月份民进党全代会前达到过半党代表联署目标。

高雄市长陈菊今天被询及此事时重申，她支持赦扁，“（特赦扁）是民进党内重视的问题，蔡英文是民进党主席，我们（民进党）内部，会在适当时机处理此事”。

陈水扁的儿子陈致中则对联署案表示感谢。他说，扁案有审判不公、政治迫害之处，怎样面对、解决及承担，这是可以思考。

对于高等法院7月7日传唤陈水扁重新出庭之事，陈致中说，此事交由医疗小组就医疗专业评估。他对中监的禁令不以为然地说，难不成扁与孙子等家人共同外出用餐、外出公园运动，也要经过中监同意吗？

据台湾媒体报道，蔡英文确实曾与相关单位商讨特赦陈水扁的可能性，但发现到如果特赦扁，形同扁无罪，扁家于瑞士被冻结的三亿余元(新台币，下同，约1300万新元)与值逾亿的裸钻、翡翠全都将归还扁家，届时可能引起社会民意反弹，不敢贸然特赦。

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