中国首例“刷单入刑”案在杭州宣判

（联合早报网讯）杭州市余杭区法院今天（20日）宣判一例“刷单入刑”案。据悉，这是中国全国首例组织刷单炒信被判刑案件。

新华社报道，2013年年2月，江苏人李某创建“零距网商联盟”网站，并利用YY语音聊天工具建立刷单炒信平台，吸纳会员参与刷单炒信。

据介绍，这些会员为淘宝卖家注册账户，会员通过平台发布或接受任务，相互刷单炒信。平台为此制定了规则和流程，并向会员收取300元（人民币，下同）至500元不等的保证金和40元至50元的平台管理维护费及体验费。案发时，平台有会员近1500名。

“会员在承接任务后，通过虚假交易并给予虚假好评的方式赚取任务点，使自己能够采用悬赏任务点的方式吸引其他会员为自己刷单炒信，进而提升自己淘宝店铺的销量和信誉，欺骗淘宝买家。”该案主审法官俞潇说，其间，被告人李某还通过向会员销售任务点的方式牟利。

2014年初，“零距网商联盟”网站被阿里巴巴集团发现存在刷单行为，同年5月，李某被浙江公安机关传唤到案。2016年6月，杭州市余杭区检察院以涉嫌非法经营罪对李某提起公诉。

法院审理查明，2013年2月至2014年6月，被告人李某共收取平台管理维护费、体验费及任务点销售收入逾30万元，另收取保证金共计50余万元。

江苏省通信管理局还查明，“零距网商联盟”网站不具备获得增值电信业务经营许可的条件。

余杭区法院一审审理认为，被告人李某违反国家规定，以营利为目的，明知是虚假的信息仍通过网络有偿提供发布信息等服务，扰乱市场秩序，且属情节特别严重。法院当庭宣判，李某因犯非法经营罪判处有期徒刑五年六个月，并处罚金90万元。

据俞潇介绍，李某还因犯侵犯公民个人信息罪，于今年5月16日被江西省宜春市袁州区法院判处有期徒刑九个月，并处罚金2万元。“余杭区法院予以并罚，决定对李某执行有期徒刑五年九个月，并处罚金92万元。”

“过去打击刷单行为主要依靠工商部门作出的行政处罚，但罚款的上限仅有20万元，该案判决将刷单行为‘入刑’，将极大地增强对刷单炒信等违法行为的震慑，进一步净化网络交易环境。”北京盈科（成都）律师事务所律师罗浩说。

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