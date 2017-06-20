习近平主持军民融合委员会全体会议

（联合早报网讯）中共总书记习近平今天召开中央军民融合发展委员会第一次全体会议，强调要加快形成全要素、多领域、高效益的军民融合深度发展格局。

官媒报道显示，中央军民融合发展委员会由习近平担任主任，中共政治局常委中的李克强、刘云山、张高丽担任副主任，张高丽也兼任中央军民融合发展委员会办公室主任，并在全会上就办公室筹建工作情况及会议审议文件作说明。

根据央视新闻联播消息，习近平强调，把军民融合发展上升为国家战略，是中国长期探索经济建设和国防建设协调发展规律的重大成果，是从国家发展和安全全局出发作出的重大决策，是应对复杂安全威胁、赢得国家战略优势的重大举措。要加强集中统一领导，贯彻落实总体国家安全观和新形势下军事战略方针，突出问题导向，强化顶层设计，加强需求统合，统筹增量存量，同步推进体制和机制改革、体系和要素融合、制度和标准建设，加快形成全要素、多领域、高效益的军民融合深度发展格局，逐步构建军民一体化的国家战略体系和能力。

他指出，当前和今后一个时期是军民融合的战略机遇期，也是军民融合由初步融合向深度融合过渡，进而实现跨越发展的关键期。各有关方面一定要抓住机遇，开拓思路，在“统”字上下功夫，在“融”字上做文章，在“新”字上求突破，在“深”字上见实效，把军民融合搞得更好一些、更快一些。

习近平强调，要把军民融合发展理念和决策部署贯彻落实到经济建设和国防建设全领域全过程，坚持国家主导和市场运作相统一，综合运用规划引导、体制创新、政策扶持、法治保障以及市场化等手段，最大程度凝聚军民融合发展合力，发挥好军民融合对国防建设和经济社会发展的双向支撑拉动作用，实现经济建设和国防建设综合效益最大化。

习近平指出，推进军民融合深度发展，根本出路在改革创新。要以扩大开放、打破封闭为突破口，不断优化体制机制和政策制度体系，推动融合体系重塑和重点领域统筹。

他也强调，推进军民融合深度发展，要善于运用法治思维和法治方式推动工作；必须向重点领域聚焦用力，以点带面推动整体水平提升，而且必须强化贯彻落实。他要求着眼于提高军民融合发展整体质量效益，强化督导评估，形成军民融合发展的鲜明导向和评价标准规范。

会议并审议通过了《中央军民融合发展委员会工作规则》《中央军委融合发展委员会办公室工作规则》《中央军民融合发展委员会近期工作要点》和《省（区、市）军民融合发展领导机构和工作机构设置的意见》。

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