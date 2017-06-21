巴拿马断交 美：反对两岸任何一方改变现状

（联合早报网讯）美国国务院代理亚太助卿董云裳20日表示，两岸沟通管道畅通非常重要，美国不愿见到两岸任何一方采取破坏稳定的举动，就如同美国一向“反对（两岸）任何一方改变现状”。

台湾中央社报道称，美国总统特朗普上任后，美中明天将首度于华府举行外交与安全对话（D&SD），而董云裳20日在外籍记者中心简报这次对话的可能议题，在回答台湾记者提问时，做上述表示。

有台湾记者问，在巴拿马与中华民国断交、与中华人民共和国建交后，美国是否担心两岸的紧张升高？台湾是否会成为美中第一次的外交与安全对话的主题之一？

董云裳先说，就像每一次和中国代表团讨论一样，她预期，中方将提出有关台湾的主题，而很清楚的，美国仍信守“我们的‘一中政策’”，这也正如同国务卿提勒森日前在国会听证所说的。

她说，在美中外交与安全对话时，美国会表达，美方非常关切两岸持续的稳定与和平，美方当然也会和中方代表沟通，并强调美方期望见到两岸双方能继续沟通对话，以避免任何升高紧张的举动。

董云裳指出，美方认为，保持两岸沟通管道畅通是非常重要的，美国不想看到两岸任何一方采取会被认为是破坏稳定的举动，就如同美国一向“反对任何一方改变现状”，当然，在“台湾关系法”下、美国仍会信守并履行对台承诺。

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