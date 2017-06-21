济南一高校禁穿短裙短裤引质疑 校方：不雅观

（联合早报网讯）近日，有网友爆料称，其所在的山东济南护理职业学院正在进行文明班级评选，标准中有一条禁止穿着露出膝盖的短裙短裤，不论男女。这一规定引发部分学生质疑。对此，校方向北京时间“此刻”表示，这是学生会自发的一项倡议，该规定只在教学区域内要求，而且“是超短裙、超短裤，那种到大腿根儿的衣服，太短了不雅观”。

6月20日下午，该校多名学生证实，最近确实新出台这样一则规定，而且每天晚自习时都有专人检查，被查到者首次会被记名，再次会被反馈到辅导员处，连续三次则会被通告批评，且一旦有学生被查到，其所在班级会被扣分，进而在文明班级的评选中处于劣势。

不少学生认为，天气越来越热，教室里只有四个风扇，有地方风还吹不到，等到下课裤子都湿透了。此外，她们还认为，护理学校男生很少，所以夏天穿少一点无所谓，早就已经成习惯了，现在突然管理，有些难以适应。

但也有人支持学校的规定。一名大一的女学生表示挺理解学校的做法，毕竟在校园里穿太短的裙子、短裤或者吊带，去上课不是很雅观。

在网上也有人对此事发表评论称，只要着装舒适，不过于碍眼，不违背社会公序良俗，谁都没权力干涉。大学主张个性张扬，不该要求穿着这么保守，而且30多度的高温就该穿凉快点。

对于学生们的吐槽，济南护理职业学院学工处一位负责人解释道，很久之前学校就有类似这样的要求，但是没有明文规定，这次是学生会自发的一项倡议，并且加进了文明班级评选的标准里。

该负责人表示，学校比较支持学生会的这项倡议，因为学生应当注意自己的仪容仪表，而且学校很多都是护理专业，出于职业要求，在教学楼、实验楼的时候，学生不能披头散发，也不能衣着暴露。“以前就曾经有单位来学校招聘，凡是穿着拖鞋、大裤衩的都被一票否决。”该负责人说。

此外，他认为学生可能对规定理解有误，他表示学生在生活区可以随意穿着，但在教学楼、实验楼和操场，必须要注意仪容仪表。“我们说的是超短裙、超短裤，那种都到大腿根儿的衣服，太短了就有点儿太不雅观了，而且吊带、拖鞋也不雅观。”

对于处罚，该负责人表示，主要是学生会在检查，发现不合适的就叫学生们回去换下，主要是说教，大部分同学都会遵循规定，学校的初衷也是希望学生有良好的仪容仪表。

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