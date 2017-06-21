李嘉诚：退休定会宣布 原则上交棒李泽钜

（联合早报网讯）美国《华尔街日报》昨日报道，香港首富李嘉诚计划明年辞任长和主席一职。李嘉诚今早（21日）乘坐座驾离开大宅期间，被记者追问相关事宜，他回应称，何时退休一定会宣布，公司也早已有安排。他也强调自己“身体好好”。

香港明报网报道，被问到是否交棒予长子李泽钜，李嘉诚说，“原则是这样的”，至于退休后有什么安排，他指“好多”，“写字楼一样那么大，自己做senior advisor（高级顾问），还有很多事做”。他还寄语记者“（你们）年轻，有一日有能力做事，做些好事，做些应该做的事”。

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