港媒：回归首年庆祝仅花900万 20周年花费71倍？

（联合早报网讯）香港回归20周年，港府花费6.4亿元（港元，下同）举办800多项庆祝活动，但活动“凑数”、“大花筒”等质疑不绝。有学者分析，庆回归活动越搞越多，反映北京认为香港人心未归。

据香港01网站报道，1998年香港首次庆祝回归，当时港府举行三项官方大型活动：会展升旗仪式、红馆文艺汇演，以及会展庆祝晚宴。3项活动开支仅900万元，由多个政府部门分摊。另外，临时区域市政局举办“康体嘉年华”，开放67个康体设施供市民免费使用。

2002年回归五周年，当时香港经历亚洲金融风暴冲击后，社会气氛低迷，经济未有起色，政府面临庞大财政赤字，更削减公务员薪酬。不过，当时政府纵然“手紧”，仍不忘举办约188项庆祝活动；为减低开支，政府呼吁商界赞助，庆祝活动亦以悭俭为主，减少不必要的铺排。

不过，当时的庆祝活动和现在相似：中学生参观工业贸易署、清洁香港展览、科学园揭幕礼等难以与庆回归扯上关系的活动，却被列作庆祝活动，甚至连地区排球比赛也将男、女子组分作两项活动计算。

2007年可说是香港最和谐的一年：特首民望高企、普选特首有望、北京奥运即将举办，港人对北京信任程度创新高。当年政府向区议会拨出逾2,400万元资助地区团体，共举办800多项庆祝活动。政府更成立庆典筹备办公室，邀请坊间团体申请成为认可庆祝活动。时任民政事务局长的何志平解释，内地官员对庆祝回归抱高期望，加上内地官场传统逢五、十周年都会大事庆祝，以取完满之意，故十周年活动规模媲美97年。

今年适逢回归20周年，港府再次成立庆典办，广邀团体举办认可庆回归活动，又向区议会加码拨款大搞“接地气”活动，涉及逾800个项目。时任政务司长林郑月娥去年底曾表示，20周年活动要比十周年更大型。结果每年盛事如七人榄球赛、渣打马拉松、以至地区小型活动如清洁“三无”大厦、标语创作比赛等，均成为庆回归活动的一部份。连建制派立法会议员也曾质疑，不少庆祝活动难与表达出庆回归之意。

对于为何香港庆回归活动近年越搞越多？香港树仁大学社会学系副教授张少强认为，现象反映北京认为香港人心未归。

他指出，北京需用尽所有渠道，才能令港人主动积极认同中国。不过，港人经历两次金融风暴后，港人质疑“香港在中国管治下可繁荣安定”的说法。另外，2003年23条立法、2012年国民教育等事件引起社会反弹，影响港人对“一国”的认同。

因此北京软硬兼施，除了“一国两制”白皮书外，也要透过庆回归活动、金牌运动员访港等怀柔方式笼络人心。

张少强补充，港英时代也设有英女皇寿辰假期，提醒港人英国是宗主国，但当时只是循例放假，未大肆庆祝。相反，目前北京担心香港局势失控，故加大庆回归活动力度宣示主权，但问题是港人未必接受，甚至可能出现反效果。

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