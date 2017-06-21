央媒联访董建华：对香港未来很有信心

（联合早报网讯）下月将满80周岁的中国全国政协副主席董建华，近日在香港接受中央媒体联访时表示，“对香港未来很有信心”。

中新社报道称，作为香港特别行政区首任行政长官，董建华1997年上任时深知“责任重大”，因为“‘一国两制’是一个不可以失败的事业”。面对亚洲金融风暴、SARS（非典型肺炎）疫情对香港的冲击，他带领香港民众，在中央政府的支持下，克服各种困难。

董建华还记得，SARS时期香港街上鲜有行人，大家出门都带着口罩，楼价跌了很多，经济也萎缩了。

SARS过后，香港特区政府希望中央开放内地民众来港个人游，以拉动经济发展。时任国务院总理温家宝曾问董建华，假如有很多游客，香港吃不消怎么办？要不要再考虑下？

20年过去，董建华认为，内地民众来香港个人游，整体来说对香港还是好的。

回顾20年来“一国两制”在香港的实践，董建华说，绝大多数香港人知道“一国两制”的落实对香港的重要性。这是国家的大事业，香港市民都支持。但在落实过程中要经常提醒自己，有了“一国”才可以有“两制”，不能只关心“两制”而忽视“一国”。

董建华看到，在“一国两制”下，20年来香港民众的生活习惯没有改变，大家很自然地过日子，社会在稳定地发展，香港的法治依然很牢固。

他也注意到，香港讲普通话的人多了很多，大家开始去了解和接触国家，香港同国家的关系发展得很快、很好。“以前香港的经济要靠同美国和欧洲的贸易，现在香港的经济发展更多地是依赖内地。”

对于香港与内地民众发生的小摩擦，董建华说，“我是上海人，也是中国人。其实我们大家都是中国人，同一个根，所以问题并不会太大的。”

展望未来，董建华认为，香港要处理好房屋供应、贫富差距、年轻人向上流动机会等问题，但他比较乐观，“对香港未来很有信心”。

他说，香港可以在国家发展过程中继续扮演对国家和香港都好的角色，香港的金融界等可以发挥优势作用。

董建华还指出，香港青年要增加对祖国的历史、文化及发展的了解，要认识瞬息万变的世界。要在香港这样一个开放型的社会立足，如果不了解世界，“自己怎么在成长的过程中分到一杯羹？”

他认为，香港是中西文化交融的城市，要思考如何做好中西文化融合的工作，这对世界不同民族的融合会有很大帮助。

他说，“我是一个80岁的老人，这还是我一个梦。希望这类事情能在香港做好。”

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