蔡政府重启核电机组 过半民众吁“勇敢发夹弯”

（联合早报网讯）蔡英文政府力推非核家园，近日却因供电吃紧，宣布重启核电厂两座机组，态度转折被质疑。国民党智库今天（21日）公布最新民调表示，仅33%的民众支持为达非核，即使缺电也要让核电厂退役，但高达54%民众反对，呼吁蔡政府勇敢发夹弯。

台湾联合报报道，民调还显示，对蔡政府决定重启核二厂一号机与核三厂二号机加入发电，有46.8%的民众支持，不支持度仍维持在近33%“反核基本盘”；但民进党支持者有58%支持重启。

若在缺电前提上，有35.3%民众支持让核一、二、三场延役，有32.3%支持启动核四，甚至有4%民众支持核一至核四厂同时启动发电，仅6.7%民众仍坚持要核电厂全面退役。

蔡英文政府为推动非核，大量提升火力发电比率。国民党智库民调显示，高达75.3%民众反对，仅17.2%民众支持，相当于连“反核基本盘”都有近半反对。

国民党智库执行长孙立群表示，民进党政府既已将非核家园入法，当务之急要说清楚如何有稳定与价钱合理的电力供应？但孙立群也质疑，蔡政府嘴巴讲环保、反核，但两座核电发电机组重启，火力发电也大放送，用核、排碳比率不断增加，自己鬼打墙。

国民党智库质疑，德国有七座核电厂，日本三一一后也有五座核电厂续转，就连产油大国的沙特阿拉伯也有核电厂，蔡政府却反现实高唱核四；结果现在缺电，又恢复核电厂机组运转，难道“反核只在国民党执政时”，否则就说清楚核四要不要废。

国民党智库这份民调，委外以随机抽样的电话民调方式，于6月14至16日进行，有效样本数1070份，在95%信心水准下，误差值约正负3%。

免费试阅14天