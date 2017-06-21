中国将对南中国海及附属岛礁进行科考和历史整编

（联合早报网讯）中国科学院南海海洋研究所（以下简称“南海海洋所”）21日在广州举行“南海及其附属岛礁海洋科学考察历史资料系统整编”和“红树林生物资源调查与重要种类DNA条形码库构建”项目启动会。这两个项目属于中国科技部2017年批准立项的14个科技基础资源调查专项项目。

中新网报道，“南海及其附属岛礁海洋科学考察历史资料系统整编”项目，将对中国在南中国海开展的历次海洋调查和岛礁调查所获取的生物、物理、环境等基础数据资料进行系统收集、整理和电子化处理，建设综合数据库，整理出版相关数据资料。分别包括对南海水文气象数据整编、南海海洋化学数据整编、南海生物生态资料整编、南海渔业资源调查数据整编、南海及其附属岛礁地质环境资料整编、南海岛礁地质样品资料整编；最后数据汇总、综合数据库建设、专著（系列丛书）统编、地理信息系统建设等。

项目组汇集了中国南海科学考察和研究历史悠久的10家科研院所及高校，共193名科研骨干参加，涵盖海洋生物、生态、渔业资源、地质、化学、物理以及信息地理学等专业领域。

报道称，“红树林生物资源调查与重要种类DNA条形码库构建”项目，面向国家建设海洋生态文明的重大需求、服务地方社会经济发展，意在摸清中国红树林生物资源和重要种类基因资源家底，为国家红树林研究、保护与管理以及资源可持续发展提供科学依据和基础数据，为国家岛礁、滩涂、海岸生态修复等储备生物种质资源和基础资料，为国家海洋“生态文明”建设、海岸重大工程以及近海渔业资源保护提供决策依据。

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