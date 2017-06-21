林郑新班子多为旧人 仅罗致光属新血

（联合早报网讯）中国国务院21日宣布任命香港特别行政区第五届政府主要问责官员，当中只有劳工及福利局局长罗致光是新加入政府。

香港星岛日报网报道指，13名局长当中，具有民主派背景的劳工及福利局局长罗致光是唯一从体制外加入政府的官员。罗致光现年63岁，于1981年加入港大社会工作系（后改称社会工作及社会行政学系）任教至今，现为该系副教授。1993年至1997年期间曾出任社会工作及社会行政学系系主任。他在1995年至1997期间出任立法局议员，并在1998年至2004期间出任立法会议员。他现时担任多项公职，包括关爱基金专责委员会主席、扶贫委员会委员、策略发展委员会委员和统计谘询委员会委员。

机电工程署署长陈帆将“变身”成为运房局长。现年59岁的他，自2011年12月起出任机电工程署署长至今，兼任机电工程营运基金总经理。陈帆于1982年8月加入前电机工程处，任职助理电子工程师。他在2001年2月晋升总电子工程师，2005年5月晋升政府机电工程师，2009年一月晋升机电工程署副署长。

据悉，他曾处理过导致7人重伤的北角堕升降机意外事故，被指回答记者问题时对答如流，甚有大将之风；据说他在SARS期间也曾加入“抗炎特工队”设计负气压病房，受国际医疗界称许。不过，机电工程署是一个技术部门，陈帆对运输及房屋政策皆没有经验，相信要非常倚仗政务官的协助。

林郑月娥曾表明香港需要更多政治人才，因此组班目光不止五年，可能是五年甚至十年，让往后的行政长官，有更多人可让中央任命，而她也想女性司局长可以至少三个，不过愿望落空，此次只有陈肇始成为食卫局一个女局长。

而发展局局长黄伟纶、政制及内地事务局局长聂德权、公务员事务局局长罗智光、运输及房屋局局长陈帆都是从公务员体制内加入问责团队。黄伟纶自2015年8月起出任发展局常任秘书长，聂德权自2016年7月起出任食物及卫生局常任秘书长。而罗智光自2012年7月起出任保安局常任秘书长。

另外，创新及科技局局长杨伟雄、环境局局长黄锦星、民政事务局局长刘江华都在现有职位上留任。食物及卫生局局长陈肇始、保安局局长李家超、教育局局长杨润雄、财经事务及库务局局长刘怡翔，都是从现有团队升任。而商务及经济发展局局长邱腾华则是从特首办主任升任局长。

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