林郑率新班子首见记者：未来五年“议而有决 决而有行”

（联合早报网讯）香港候任特首林郑月娥的新班子今早正式获中国国务院任命，林郑下午2时30分率领三司十三局、五大部门首长会见传媒。

香港01网站报道，林郑月娥率领三司十三局会见传媒，众人先拍摄大合照。记者会分为四节，由林郑月娥打头阵，发表开场白及接受提问，之后轮到三名司长，以及各个局长。

林郑月娥发言时表示，今早中央公布了第五届政府的主要官员任命, 由她按《基本法》提名，报请中央任命。她感谢中央政府的信任和支持，指获任命的官员都是有心有力、有承担，属“实干型”团队，会用最大诚意努力，服务港人。她表示，虽有熟悉面孔，但他们都认同她的管治新风，财金系统官员也认同她的理财哲学。

她强调，未来5年会与团队用心聆听、议而有决、决而有行，为市民做实事，建设美好香港。她也感谢现任特首梁振英过去4年多的支持，感谢曾经合作、即将离开政府的同事。

被问到有指在组班过程受到压力，林郑月娥表示，不会评论及透露组班的过程及细节，但强调班子的官员都是有心有力有承担，有信力未来五年可依照政纲施政。对于是否会在任内为23条立法，她表示，过去尝试为23条立法，但遇上不少争议，指目前最重要的是努力创造为23条立法的有利条件。

对于中央是否曾否决班子人选，林郑月娥未正面回应，她表示，今日获得任命的官员都是她的人选，强调都是“最理想人选”。至于会否重推国民教育，林郑表示，希望培养未来青年人有国家观念、香港情怀，及国际视野。

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