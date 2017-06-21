中国野生东北虎16年来增长近一倍

（联合早报网讯）中国国家林业局猫科动物研究中心近日发布姜广顺研究团队最新研究成果。成果显示，目前东北虎、东北豹种群灭绝和栖息地退缩的趋势已得到扭转，天然林保护工程发挥了关键作用。

据中国绿色时报报道，姜广顺研究团队应用中国东北林区东北虎豹主要分布区65年的森林经营数据，结合国家林业局东北虎豹监测信息数据库近15年的数据开展研究。统计显示，野生东北虎数量从1999年到2015年由14只增加到27只；1998年到2015年，东北豹数量由约10只增加到42只。同时，东北虎、豹每年栖息地面积都呈线性迅速增长，自1998年以来，东北虎占据总面积已达41200平方公里；1999年至2014年，东北豹占据总面积已达10200平方公里。

研究揭示了天保工程通过转移林业工人、减少森林采伐量、增加森林蓄积量以及棚户区改造、人兽冲突的生态补偿、反盗猎工作等一系列国家政策，在促进社会和生态发展的同时，对东北虎豹种群数量增加和栖息地面积恢复的协同效应，是国际上罕见的保护成功的案例。这一研究成果填补了天保工程启动以来对森林生态和生物多样性保护成效的研究空白。

国家林业局猫科动物研究中心于2011年12月成立，是东北林业大学国际猫科动物研究中心的进一步发展，该中心隶属于国家林业局，挂靠在东北林业大学，旨在打造中国猫科动物保护与研究技术和信息交流的国际平台。

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