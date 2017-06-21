国资委和央企5月查处违反八项规定精神问题60起

（联合早报网讯）中国国务院国资委网站今天（21日）发布消息，今年5月国资委和中央企业各级纪检监察机构严肃查处了60起违反中央八项规定精神的问题，处理107人（含党纪政纪处分59人）。

新华社报道，其中，违规公款吃喝问题六起，处理12人；公款国内旅游问题三起，处理四人；公款出国境旅游问题一起，处理四人；违规配备使用公务用车问题七起，处理10人；违规发放津补贴或福利问题五起，处理14人；违规收送礼品礼金问题15起，处理15人；大办婚丧喜庆问题五起，处理五人；提供或接受超标准接待等其他问题18起，处理43人。

另据国资委网站发布的消息，国资委党委党风廉政建设和反腐败工作领导小组第一次会议日前举行。

国资委党委书记郝鹏在会议上表示，党的十八大以来，中央企业、国资委直属机关、直管协会党风廉政建设和反腐败工作不断取得新成效，腐败现象蔓延势头得到有效遏制，反腐败斗争压倒性态势已经形成，不敢腐、不能腐、不想腐的体制机制逐步建立，作风建设得到加强，党内政治生活呈现新气象。

但他同时表示，党风廉政建设和反腐败斗争形势依然严峻复杂，与党中央和人民群众的期望相比，与中央企业地位作用相比，还存在较大差距。对此，必须要有清醒认识，坚持问题导向，进一步增强做好党风廉政建设和反腐败工作的责任感和紧迫感。

免费试阅14天