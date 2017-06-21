台政院专案小组：同性婚姻若出轨可诉诸离婚

（联合早报网讯）台湾行政院积极盘点同性婚姻法制化，政院秘书长陈美伶今天（21日）召开同性婚姻法制研议专案小组第三次会议，决定同性婚姻配偶互负同居的义务，当然也包括互负贞操的义务，但有不能同居的正当理由者，不在此限。若有违反情事，例如另一方同志出轨，则可诉请离婚或请求损害赔偿。

自由时报报道，陈美伶今天下午出面说明上午跨部会专案小组的结论。至于同性婚姻配偶的姓氏规定，会中决定，同性婚姻配偶各保有其本姓，但得书面约定以其本姓冠以配偶之姓，并向户政机关登记。冠姓之一方得随时回复其本姓，但于同一婚姻关系存续中以一次为限。

陈美伶表示，依据现行民法，夫妻结婚可保有本姓，例外可冠姓，过去是女性冠夫姓的比例较多，其中又以50、60岁以上的女性冠夫姓的比例比较多，现在年轻人大多不会冠姓。

有关同性婚姻配偶互负同居义务，被询及若同志结婚后若发现有出轨行为，可以如何处理？陈美伶说，同性婚姻若有出轨行为，可诉诸离婚，或请求向当事人或第三人侵权行为的损害赔偿。

会中也决定同性婚姻双方于日常家务，互为代理人。如一方滥用该代理权时，他方得限制之，但不得对抗善意的第三人。有关家庭生活费用分担方式，会中决定同性婚姻的家庭生活费用，除法律或契约另有约定外，由双方各依其经济能力、家事劳动或其他情事分担之。因费用所生的债务，由配偶负连带责任。

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