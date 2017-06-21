最强降雨来袭京津冀 北京预计取消200余航班

（联合早报网讯）据华北空管局气象中心预测，21日夜间开始至24日，华北地区尤其是京津冀地区将出现强降水及雷雨天气，最强降水出现在22至23日，过程降水量可达暴雨。目前，首都机场航班正在进行调减，21日16点至23点，预计取消航班203架次。截止至14时30分，已取消航班199架次。

中青在线报道，受此影响，华北空管于21日15时起启动大面积航班备降保障程序，16点至23点启动MDRS（大面积航班延误应急响应机制）橙色预警，进港总量控制在每小时30架次。

21日16点至23点，首都机场预计通行能力降低30%。预计21日23点开始，首都机场将出现中到大雨天气，并伴随有雷电，预计通行能力将下降50%，进港总量控制在每小时20架次。

华北地区已全面进入雷雨季，雷雨、大风、风切变等特殊天气将频发，受其影响，易出现航班大面积延误、航班备降、航空器低油量等不正常情况，华北空管局已启动《民航华北空管局雷雨季节空管保障控制程序》。

遇有雷雨天气，管制各单位将严格落实值班主任24小时值守制度，积极协调绕飞空域，充分利用空域资源，减少航空器在空中或地面等待。华北空管局在此提醒广大旅客，雷雨天气出行要及时关注航班动态。华北空管局将尽最大努力确保雷雨季节飞行安全，将恶劣天气对航班影响降到最低。



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