中方：愿继续与东盟促进南中国海地区和平稳定

（联合早报网讯）中国外交部发言人耿爽今天（21日）在例行记者会上表示，中方愿继续与东盟（亚细安）各国一道努力，开好将于8月举行的中国—东盟外长会，共同促进南中国海地区的和平稳定和繁荣发展。

中新社报道，有记者在会上提出，近日，菲律宾外交部部长助理兼东盟司司长海伦表示，中国与东盟国家之间建立外交高官热线、同意适用《海上意外相遇规则》等涉南中国海问题的早期收获，有助于改善中国与东盟关系。此外，海伦还表示，“南海行为准则”框架将于今年8月提交中国—东盟外长会审议，询问中方对此有何回应？

耿爽回应，中方积极评价菲方有关表态。当前，在中国和东盟国家的共同努力下，南海形势降温趋缓，并呈现积极发展态势。各方以全面、有效落实《南海各方行为宣言》精神为指引，积极推进“南海行为准则”磋商和海上务实合作，成果丰硕。在前不久在贵阳举行的第14次落实《宣言》高官会上，各方已就“准则”框架达成一致。

耿爽强调，去年以来，各方还同意建立外交高官热线和在南海适用《海上意外相遇规则》。今年上半年各方已就外交高官热线成功举行了试运行。相信这一系列举措将为各方加强互信，预防意外发挥重要作用。

“中方愿继续与东盟各国一道努力，开好将于8月举行的中国—东盟外长会，共同促进南海地区的和平稳定和繁荣发展。”耿爽说。



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