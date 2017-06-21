北京任命下届港府主要官员 新班子被指“无惊喜”

（联合早报网讯）北京任命下届港府主要官员，三名现任司长留任，唯一新人及唯一具泛民背景的罗致光，出任劳工及福利局长。学者形容新班子“无惊喜”，候任特首林郑月娥则坦言“等于无惊吓”。

林郑月娥今天下午率领新班子在港府总部见记者时，形容新班子是实干型团队，也是最理想班子。她说，21名下任司局长及部门首长，全部由她按《基本法》提名，并由中央任命。

早前接受英国广播公司（BBC）专访时，林郑强调：“我不是北京的傀儡。”她也拒绝承诺“任内不会有港人因主张自主、自决或港独而入狱”，重申会依法办事。

她今天则在记者会上说：“我组织管治团队的原则是广纳贤能、用人唯才。今日获委任的每一位主要官员都是有心、有力、有承担。”她说，新团队都认同其管治新风格，包括财金官员也赞同理财新哲学。

她也说，面对转变的环境，整个问责班子和公务员队伍，都必须有新思维、新的做事文化：“在未来五年，我和我的团队会用心聆听、与民共议，并做到议而有决，决而有行。”

现任政务司司长张建宗、财政司司长陈茂波及律政司司长袁国强，将过渡至新班子。原职留任的还有三名局长，部分现届副局长则“更上一层楼”，也有公务员加入问责团队。

林郑在记者会上，不愿披露过去两个多月组班的过程及细节，包括是否曾有人拒绝邀请。她强调，港府要输入的“新血”，并非指未曾加入过政府的人，而是要大家理念和精神一致。

在回应新班底只有罗致光一人是从港府外面加入，如何实现新的管治作风时，她说，个人已在港府服务37年，作为旧人尚能给予港人盼望和信心，为何新的团队不能给大家信心。

另外，对于于未来五年对港府架构作出改组的好时机，她说难以确定，要视乎工作开展的顺畅程度，及立法会气氛、行政立法关系等是否有利改组。

罗致光是民主党元老，这次为加入港府问责班子而退党。民主党主席胡志伟对此表示，如果新政府不改善管治风格，即使有民主派出身的成员入阁，也难以改善行政和立法关系。

民主党另一位议员涂谨申，则形容林郑的新班子是“二流班子”，比梁振英上任时的班子更逊色，例如两名司长张建宗及陈茂波，都不比上林郑月娥及曾俊华。

他相信，林郑组班时遇到很多困难，包括受到中联办阻挠，即使曾接触一些独当一面的人物，但因种种原因遭到拒绝。

亲北京的民建联主席李慧琼则认为，新班子总体上是有经验、熟悉政府运作的，期望他们能尽快进入角色，同时具备“新思维”，应对香港在政治、经济及民生各方面的挑战。

全国港澳研究会副会长刘兆佳指出，新的问责官员团队中多为公务员出身，而公务员给人的印象较保守，不愿有太大的变动，新班子要做到管治新风格，需依靠林郑的改革意向和决心。

香港中大政治与行政学系副教授马岳也认为，下届港府将难以展示管治新风格，即使罗致光加入，也无助于整个班子改善与泛民的关系。而且，将退任的特首梁振英将继续成为新政府施政的制肘。

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