中国A股入摩 将迎来百亿美元资本

（联合早报网讯）中国A股明年将纳入MSCI新兴市场指数，中国资本市场融入全球金融体系又迈进了一步。此前，因投资者对中国市场的开放度和透明度仍有担忧，自摩根士丹利资本国际公司（MSCI）于2014年首次宣布将考虑纳入A股以来，中国已连续三次被拒于此基准指数门外。

分析师指出，MSCI的最终决定不仅提升了中国金融系统的可信度，加速人民币国际化，也可以让专注新兴市场的投资者和寻求布局中国市场的全球投资者获得更便利的投资渠道，并带动新的资本流入。

国际指数公司摩根士丹利资本国际公司，也称明晟公司，于北京时间今早在官网上宣布，将A股（以人民币计价且在上海或深圳上市的股票）纳入MSCI新兴市场指数和MSCI ACWI（All Country World Index）全球基准指数。

新兴市场指数目前已包含部分在香港和纽约上市的中国公司，但不包括沪深两市的股票。沪深两市总市值约7.5万亿美元（10.4万亿新元），是仅次于美国的全球第二大股票交易市场。

MSCI计划初始纳入222支大盘A股，基于5%的纳入因子，这些A股约占MSCI新兴市场指数0.73%的权重。

MSCI在文告中说，A股入摩计划将分两个阶段实施，以缓冲沪港通和深港通的每日额度限制。第一步预定在明年5月半年度指数评审时实施；第二步则在明年8月季度指数评审时实施。

MSCI表示，如果沪港通和深港通的每日额度在纳入日期前被取消或大幅度提高，MSCI不排除将纳入计划修改为一次性实施方案。

MSCI此前连续三年拒绝纳入中国A股，如今同意列入，MSCI解释，这是因为中国大陆与香港互联互通机制的正面发展，以及中国交易所放宽了对涉及A股的全球金融产品进行预先审批的限制，提升了A股市场的准入水平。

中新社引述巴黎银行中国首席经济学家陈兴动说，A股入摩对中国资本市场具有里程碑意义，表现出MSCI和国际投资者对中国管理层近年来推进的资本市场改革及开放的肯定。

过去几年，沪港通、深港通相继开启，停牌新政问世改善了市场流动性，而外汇管理制度改革也进一步解决QFII（合格境外机构投资者）配额和赎回问题。

中国证监会新闻发言人张晓军今天对MSCI的决定表示赞赏。他说：“这是顺应国际投资者需求的必然之举，体现了国际投资者对我国经济发展稳中向好的前景和金融市场稳健性的信心。”

MSCI指数是多数国际机构的投资标准。据不完全统计，全球有超过750个交易所交易基金追踪MSCI指数，所投资的资金规模高达10万亿美元。

纳入MSCI指数后，这些基金将自动把部分资金投资到中国A股，这将为A股市场带来一轮境外资本涌入。

彭博社引述瑞银财富管理投资总监办公室分析师预测，中国A股入摩后，将迎来80亿到100亿美元的资本流入。

中银国际分析，较大规模的海外资金流入将推动全球对中国资产的配置，由此提高对人民币的需求，从而平衡资本流出，稳定人民币汇率。

大华银行发表报告指出，纳入MSCI的A股将以离岸人民币计算，这将有助推动人民币国际化进程，以及加大人民币在国际金融市场的影响力。该报告预测，人民币接下来大幅度贬值的风险较低。

汇丰银行大中华区总裁黄碧娟表示，虽然A股的初始权重较低，但这是中国市场在全球投资组合中扩大权重的开始，也符合中国国内股票市场和经济体量的规模和重要性。

中国人民大学财金学院副院长赵锡军接受《联合早报》访问时则说，A股入摩对投资者信心的提振，比短期的实质性影响将来得更显著。

今天，A股“入摩”，股指全线飘红。沪指收报3156.21点，涨幅0.52%；深成指报10367.17点，涨幅0.76%；创业板指数报1824.69点，涨幅0.20%。沪深300指数收涨1.17%，报3587.96点，创下2015年12月以来新高。

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