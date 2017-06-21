王石退任万科董事长 由万科总裁郁亮接棒

（联合早报网讯）中国大型房企万科集团董事会换届在即，集团创始人王石今天宣布退任万科董事长，由万科总裁郁亮接力。

王石今天上午在其微信朋友圈上发表公开信称，自己在酝酿董事会换届时，已决定不再作为万科董事被提名，“今天，我把接力棒交给郁亮带领下的团队，我相信这是最好的时候”。

对于郁亮及其团队，王石表示“他们更年轻，但已充分成熟”，“我对他们完全放心，也充满期待”，又指“未来万科将步入一个崭新的发展阶段”。

万科今天早间公告称，在6月19日，公司收到第一大股东深圳地铁关于万科2016年度股东大会增加临时提案的函，提议增加董事会换届临时提案，拟提名的七名非独立董事候选人分别为：深地铁集团董事长林茂德、总经理肖民及财务总监陈贤军；万科总裁郁亮、执行副总裁兼首席风险官王文金、执行副总裁兼首席运营官张旭；深圳赛格集团董事长孙盛典。

从非独立董事提名名单来看，王石并不在其中，七人之中，万科管理层、深圳地铁各占三席，万科第二大股东宝能系无提名人选。

关于万科换届的临时提案，深圳地铁今天在其官网的声明中表示，这是在征求了万科现有主要股东等各方意见后形成的方案。

万科将在6月30日召开年度股东大会，会上将审议董事会换届暨选举独立董事的议案。

对于王石的退任，深圳地铁今天在声明中表示，30多年来，万科在王石的带领下，取得了令人瞩目的成就，深圳地铁集团对此深表敬意并尊重王石的决定。

作为万科创始人，王石在1999年辞去万科总经理的职务，其后担任公司董事长一职退居幕后，但在2015年开始万科股权事件之后，王石重回一线。

郁亮则自2001年起出任万科总经理，全面接手万科的具体经营管理。在他的带领下，万科年销售额从2001年的31.7亿元（人民币，下同，6.46亿新元）增长到2016年的3647.7亿元，15年间增长了114倍。

深圳地铁在公告中也表示，希望万科团队在郁亮的带领下，按照既定的战略和运营机制，持续领跑房地产行业，创造优秀业绩回报股东，回馈社会。

历时近两年万科股权之争一直绵延不断，直至最近才暂告一段落。2015年底，宝能集团一跃成为万科的最大股东，从而开启中国A股市场最大的并购与反并购争夺战，经过多番角力之后，深圳地铁通过受让华润及中国恒大手持万科股权，最终超过宝能系，成为万科新的第一大股东。

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