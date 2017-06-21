解严30周年 民进党办影像展重温禁歌禁书

（联合早报网讯）今年是台湾解严30周年，民进党将规划一系列活动；媒体创意中心规划于7月14日至16日在台中市文化创意产业园区举行《解严30 影像展暨音乐节》，内容包含影像展、音乐节与民主市集，欢迎民众一同参与。

联合新闻网报道，民进党发言人张志豪表示，《解严30 影像展暨音乐节》主要延续去年《创党30 挑战30》主轴，根据统计，目前台湾大约有三分之一的人是解严后出生，这些生长于“自由台湾”的世代，该如何理解戒严带来的高压封闭？而经历戒严的一代，如何看待自由的年轻世代与解严后台湾的开放转变？相信透过活动可以回顾解严后30年来的各项转变，同时理解过去种种与今日发展，面对共同的未来。

民进党今天也公布活动主视觉，媒体创意中心主任杨缅因表示，将採用“打开的手铐”意象，象征解脱束缚，而手铐开启的形式，也带有“30”的数字象形。主视觉设计会因应需求而有多元变化，但仍会维持一致的系列标准，宣传海报与酷卡则以长者与年轻人的对比，来传达今昔差异。

杨缅因说，解严30活动内容主要结合影像展与音乐节。影像展区方面，将展示戒严时的各种“禁止”，包含禁歌、禁书、报章杂志、党禁等，也特别规划519绿色行动专区、解严后的影像、社运歌曲和竞选音乐发展。音乐节方面，则特别邀请与民进党创党一路走来的音乐团体，包括多组知名独立乐团，唱出自由世代的心声。

另外，民进党也发起“自由的发声练习”乐团征选活动，找出年轻世代的音乐人及乐团一同参与音乐节，乐团征选时间从即日起至6月23日止。

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