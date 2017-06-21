北京发布“暴雨黄色预警”

（联合早报网讯）北京市预警中心、北京市气象台今天（21日）16时40分发布“暴雨黄色预警”信号，预计21日后半夜至23日，北京市将出现暴雨、局地大暴雨，短时雨强较大，小时降雨量可达50毫米以上并伴有雷电、短时大风或冰雹。

新华社报道，暴雨预警由低到高，分为蓝、黄、橙、红四级，暴雨黄色预警是指，未来六小时降雨量达70毫米以上，或者雨强（一小时降雨量）达50毫米以上。‘

北京市预警中心、北京市规划国土委和北京市气象局21日傍晚联合发布“地质灾害气象风险黄色预警”。未来二十四小时，北京市密云、延庆、平谷、丰台、石景山、怀柔、房山、门头沟、昌平、海淀等山区发生崩塌、滑坡等地质灾害的风险较高。

针对近日北京“特大狂风暴雨”的传言，记者向中央气象台求证，证实此说并不属实，降雨级别没达到“特大暴雨”，预计会有暴雨和局地大暴雨。

中央气象台首席预报员方翀说，通常情况下，降雨简单可以分为两种，下雨时打雷、下雨时不打雷。前者叫对流型降雨，多半雨势激烈，电闪雷鸣，但后继乏力；后者属于“默默无闻”但耐力持久，叫稳定型降雨，不下则已，一下就绵绵不断。

“这次，华北降水属于‘混搭型’，前期和后期对流活动明显，打雷又下雨。中间又以稳定为主，预计累计雨量不小。”方翀说。

此外，北京排水集团及各个区排查防汛重点设施，严防死守隐患地区。北京排水集团全面排查防汛设施、防汛抢险设备、泵站水泵等，检查重点道路、地铁车站、通道等周边雨水口清掏情况。针对去年汛期１１处积滞水点，细化临时度汛措施，各再生水厂也将按照防汛预案雨中全力抽升、处理。

北京市防汛办表示，将及时启动预警地区群众避险转移安置和山洪易发区域的禁入值守，并提示市民注意出行安全，避让积水地段，不要进入河道和危险山区。



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