巴拿马总统：两岸外交休兵结束 与大陆建交

（联合早报网讯）巴拿马总统瓦雷拉（Juan Carlos Varela）21日说，虽然巴拿马和台湾有很好友谊，但两岸外交休兵已结束，身为巴拿马总统，选择和中国大陆建交是“做对的事”、“正确的决定”。

台湾中央社21日报道，瓦雷拉还说，2008年，前总统马英九代表的国民党赢得总统大选，台湾和中国大陆的外交休兵，两岸从经贸到观光等等的交流，“那是个成功故事”；突然，政治情况改变，他也向台湾的外交官员，甚至最高层的人，公开建议访问巴拿马的台湾总统，两岸应缓和关系，“如果外交休兵结束，巴拿马就会改变外交承认”。

巴拿马日前与台湾断交、与中国大陆建交后，总统瓦雷拉本周访美，他出席活动时以英文回答中央社记者提问时，做出上述表示。

至于巴拿马为何选择在这个时间点与台湾断交？以及就地缘政治的安全角度来看，巴拿马是否事前告知美国这个决定的问题，瓦雷拉回应时先提到圣多美普林西比的例子及多个月前的冈比亚选择与北京建交，他说，当时他打电话给台湾的朋友问“外交休兵”（diplomatic truce）怎么了？他强调，巴拿马并不是第一个改变外交承认的国家，还提到哥斯达黎加2007年就跟台湾断交。

他说，然而，哥斯达黎加和台湾断交后、两岸关系后来有改善、外交休兵，但近来，巴拿马再问：到底外交休兵还存不存在？还是已结束？得到的答案是“结束了”，于是巴拿马开始和北京谈判协商。

瓦雷拉指出，巴拿马有和重要盟友美国分享这一决定的资讯，在三四个小时前打电话告知美国的朋友；他还透露，早在三四个月前、巴拿马就和美国外交官员谈过，如果两岸的外交休兵结束，巴拿马就会改变外交承认，“我们不需要得到谁的许可，巴拿马是主权国家”，和美国有很坚实的伙伴关系，但“我们是主权独立的国家”。

他指出，巴拿马和台湾有很好的友谊，也希望友谊能继续，但这是巴拿马的政治决定，他更多次强调，这对巴拿马来说是做对的事、正确的决定。

尽管瓦雷拉强调，巴拿马没有要求任何东西，但他提到自己2007年访问上海、参加当时在中国大陆举行的世界特殊奥运会，他看到中国经济发展留下深刻印象，他说，他当时就告诉北京，如果他当选总统，会在外交关系上、转向北京。

他不断强调，这对巴拿马的发展来说是“做对的事”，巴拿马期待与中国大陆深化关系，而中国大陆在巴拿马当地有很多的投资、也参与许多建设，他看重大陆的经济实力，所以他才认为，“为什么不转变巴拿马的外交关系？”；他说，期待未来有机会访问北京、上海。

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